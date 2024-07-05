Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте

Консервативная партия Британии потерпела поражение на выборах в парламент
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Грант Шаппс потерял место в парламенте Британии
Грант Шаппс потерял место в парламенте Британии Фото:

В Великобритании по итогам выборов в парламент глава Минобороны Грант Шаппс потерял место, он выдвигался от консерваторов. Это стало известно после публикации данных избиркома.

«Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов», — передает данные избиркома телеканал Sky News.

Подсчет голосов еще не закончен. Окончательные результаты будут опубликованы в семь утра по местному времени (9:00 по московскому). При этом уже можно говорить о победе лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера. Он без труда, как пишет телеканал, гарантировал место в Палате общин. Политик получил 18,9 тысяч голосов, обогнав независимого кандидата Эндрю Фейнштейна.

Согласно опросам, больше всего мест в парламенте займет Лейбористская партия. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака, которая управляет страной уже 14 лет, терпит поражение.

Предыдущие парламентские выборы в Великобритании прошли в 2019 году, передает RT. В 2024 году голосование должно было состоятся еще в январе, однако оно постоянно переносилось.  

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В Великобритании по итогам выборов в парламент глава Минобороны Грант Шаппс потерял место, он выдвигался от консерваторов. Это стало известно после публикации данных избиркома. «Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов», — передает данные избиркома телеканал Sky News. Подсчет голосов еще не закончен. Окончательные результаты будут опубликованы в семь утра по местному времени (9:00 по московскому). При этом уже можно говорить о победе лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера. Он без труда, как пишет телеканал, гарантировал место в Палате общин. Политик получил 18,9 тысяч голосов, обогнав независимого кандидата Эндрю Фейнштейна. Согласно опросам, больше всего мест в парламенте займет Лейбористская партия. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака, которая управляет страной уже 14 лет, терпит поражение. Предыдущие парламентские выборы в Великобритании прошли в 2019 году, передает RT. В 2024 году голосование должно было состоятся еще в январе, однако оно постоянно переносилось.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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