РБК: размер кредита по IT-ипотеке могут сократить вдвое

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Правительство может изменить условия по выдаче ипотеки для IT-специалистов, пишут СМИ
Правительство может изменить условия по выдаче ипотеки для IT-специалистов, пишут СМИ Фото:

В правительстве обсуждается снижение максимальной суммы кредита по IT-ипотеке вдвое: с 18 миллионов рублей до девяти. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Минцифры.

«Обсуждается снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов рублей, действует для регионов, где проживает более одного миллиона человек, до девяти. <...> Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — заявил источник. Он предположил, что правительство РФ примет решение по этому виду льготной ипотеки в ближайшее время.

Замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердили, что в правительстве действительно идут беседы по сокращению максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов. По его словам, также обсуждается вариант с изменением ставки.

До этого Сбербанк досрочно прекратил выдачу IT-ипотеки. В пресс-службе заявили, что в организации закончились деньги для такого кредита. При этом прием заявок продолжается, ведь госпрограмма действуют до конца года.

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В правительстве обсуждается снижение максимальной суммы кредита по IT-ипотеке вдвое: с 18 миллионов рублей до девяти. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Минцифры. «Обсуждается снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов рублей, действует для регионов, где проживает более одного миллиона человек, до девяти. <...> Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — заявил источник. Он предположил, что правительство РФ примет решение по этому виду льготной ипотеки в ближайшее время. Замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердили, что в правительстве действительно идут беседы по сокращению максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов. По его словам, также обсуждается вариант с изменением ставки. До этого Сбербанк досрочно прекратил выдачу IT-ипотеки. В пресс-службе заявили, что в организации закончились деньги для такого кредита. При этом прием заявок продолжается, ведь госпрограмма действуют до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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