Орбан пока не поедет к Путину, но готов подтолкнуть РФ и Украину к переговорам

Орбан не подтвердил визит в Москву для разговора об украинском конфликте
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Виктор Орбан сказал, что возможно побудить Украину и Россию к началу мирного пути Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на то, что председательство Венгрии в Евросоюзе не дает мандата на переговоры по Киеву, Орбан сказал, что возможно побудить стороны к началу мирного пути.

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«Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся», — заявил Орбан, говоря о следующих шагах после поездки в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает радио Kossuth.

Несколько европейских СМИ со ссылкой на официальные лица заявляли о возможном визите Орбана в Москву. Однако подтверждений этому не было ни в столице РФ, ни в Будапеште.

Ранее Виктор Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на то, что председательство Венгрии в Евросоюзе не дает мандата на переговоры по Киеву, Орбан сказал, что возможно побудить стороны к началу мирного пути. «Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся», — заявил Орбан, говоря о следующих шагах после поездки в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает радио Kossuth. Несколько европейских СМИ со ссылкой на официальные лица заявляли о возможном визите Орбана в Москву. Однако подтверждений этому не было ни в столице РФ, ни в Будапеште. Ранее Виктор Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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