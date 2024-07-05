Орбан пока не поедет к Путину, но готов подтолкнуть РФ и Украину к переговорам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на то, что председательство Венгрии в Евросоюзе не дает мандата на переговоры по Киеву, Орбан сказал, что возможно побудить стороны к началу мирного пути.
«Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся», — заявил Орбан, говоря о следующих шагах после поездки в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает радио
Несколько европейских СМИ со ссылкой на официальные лица заявляли о возможном визите Орбана в Москву. Однако подтверждений этому не было ни в столице РФ, ни в Будапеште.
Ранее Виктор Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира.
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