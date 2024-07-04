У свердловского правозащитника при обысках нашли документ с данными разведчика

05 июля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Из дома Соколова забрали документацию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В документах, которые силовики изъяли в ходе обыска у екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, предположительно, могут числиться данные сотрудника французской разведки. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «На одном из документов указан некий гражданин Франции Юг де Сюрмин», — сказал собеседник агентства. Человек с похожим ФИО является адвокатом при Кассационном суде Франции, членом коллегии адвокатов Парижа, директором по юридическим вопросам «Европейской сети по судебной защите прав заключенных» (EPLN). «Согласно документу, он уполномочен представлять гражданина России в ООН. Такое же право имеет и Соколов», — добавил инсайдер. О задержании Соколова стало известно утром. По данным источник, ему вменяют распространение экстремистских материалов. Обыски проходили у его сына Евгения и коллеги — Ларисы Захаровой. Собеседник из ее окружения сказал URA.RU, что она сама не находится в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В документах, которые силовики изъяли в ходе обыска у екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, предположительно, могут числиться данные сотрудника французской разведки. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «На одном из документов указан некий гражданин Франции Юг де Сюрмин», — сказал собеседник агентства. Человек с похожим ФИО является адвокатом при Кассационном суде Франции, членом коллегии адвокатов Парижа, директором по юридическим вопросам «Европейской сети по судебной защите прав заключенных» (EPLN). «Согласно документу, он уполномочен представлять гражданина России в ООН. Такое же право имеет и Соколов», — добавил инсайдер. О задержании Соколова стало известно утром. По данным источник, ему вменяют распространение экстремистских материалов. Обыски проходили у его сына Евгения и коллеги — Ларисы Захаровой. Собеседник из ее окружения сказал URA.RU, что она сама не находится в регионе.