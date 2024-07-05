Mash: зафиксирован второй случай смерти от ботулизма в Нижегородской области

Mash: в Дзержинске от ботулизма умер 24-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск, салат, обед, вилка, завтрак, тарелка, ужин, еда
Молодой человек ел салат из службы доставки Фото:

В Дзержинске Нижегородской области скончался от ботулизма 24-летний мужчина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это уже второй случай смерти пациента с ботулизмом в России за последнее время.

«Молодой человек ел салат с консервированной фасолью из доставки. Причиной смерти стало обострение хронического заболевания из-за отравления», — сообщает Mash.

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В конце июня от ботулизма умер 21-летний житель Костромы. Отравление также было вызвано салатом лобио: он съел его в Нижнем Новгороде, куда ездил на выходные.

В течение июня более 200 случаев заболевания ботулизмом были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Возбуждено уголовное дело. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления, на 90 суток. Арестованы четыре человека, связанные с предприятиями, готовившими блюда для доставки.

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В Дзержинске Нижегородской области скончался от ботулизма 24-летний мужчина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это уже второй случай смерти пациента с ботулизмом в России за последнее время. «Молодой человек ел салат с консервированной фасолью из доставки. Причиной смерти стало обострение хронического заболевания из-за отравления», — сообщает Mash. В конце июня от ботулизма умер 21-летний житель Костромы. Отравление также было вызвано салатом лобио: он съел его в Нижнем Новгороде, куда ездил на выходные. В течение июня более 200 случаев заболевания ботулизмом были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Возбуждено уголовное дело. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления, на 90 суток. Арестованы четыре человека, связанные с предприятиями, готовившими блюда для доставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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