Mash: зафиксирован второй случай смерти от ботулизма в Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области скончался от ботулизма 24-летний мужчина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Это уже второй случай смерти пациента с ботулизмом в России за последнее время.
«Молодой человек ел салат с консервированной фасолью из доставки. Причиной смерти стало обострение хронического заболевания из-за отравления», — сообщает Mash.
В конце июня от ботулизма умер 21-летний житель Костромы. Отравление также было вызвано салатом лобио: он съел его в Нижнем Новгороде, куда ездил на выходные.
В течение июня более 200 случаев заболевания ботулизмом были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Возбуждено уголовное дело. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления, на 90 суток. Арестованы четыре человека, связанные с предприятиями, готовившими блюда для доставки.
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