Свердловского правозащитника Соколова задержали из-за постов в соцсетях

05 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Следователи предъявили обвинение Алексею Соколову Фото: Илья Московец © URA.RU Претензии к задержанному екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову появились из-за постов в telegram-канале «Правозащитники Урала», в котором он якобы размещал недостоверную информацию о деятельности свердловского ГУФСИН. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Соколова обвиняют в распространении ложных сведений о работе свердловского ГУФСИН. Кроме того, в этом канале была опубликована ссылка на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Таким образом, ему вменяют пропаганду символики экстремистской организации», — объяснил собеседник агентства. По данным агентства, Соколову предъявили обвинения. Он находится в Следственном комитете Ленинского района. Его задержали утром в собственной квартире. Якобы там нашли документацию с данными французского разведчика. Обыски также проходили у его сына Евгения и коллеги Ларисы Захаровой (она, по словам источника, не находится в Екатеринбурге). Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Соколов известен тем, что занимается юридической защитой осужденных. Он добивается лучших условий для арестантов. В прошлом году суд назначил ему пять суток административного ареста за размещение логотипа экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Претензии к задержанному екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову появились из-за постов в telegram-канале «Правозащитники Урала», в котором он якобы размещал недостоверную информацию о деятельности свердловского ГУФСИН. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Соколова обвиняют в распространении ложных сведений о работе свердловского ГУФСИН. Кроме того, в этом канале была опубликована ссылка на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Таким образом, ему вменяют пропаганду символики экстремистской организации», — объяснил собеседник агентства. По данным агентства, Соколову предъявили обвинения. Он находится в Следственном комитете Ленинского района. Его задержали утром в собственной квартире. Якобы там нашли документацию с данными французского разведчика. Обыски также проходили у его сына Евгения и коллеги Ларисы Захаровой (она, по словам источника, не находится в Екатеринбурге). Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Соколов известен тем, что занимается юридической защитой осужденных. Он добивается лучших условий для арестантов. В прошлом году суд назначил ему пять суток административного ареста за размещение логотипа экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала».