ОНК: экс-глава района Омаров, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестана, отбыл срок

Омаров (на фото) вышел из СИЗО, заявил Хадулаев
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района Республики Дагестан, освободился после ареста на 10 суток, назначенного ему за хулиганство. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев.
«Магомед Омаров вчера поздно вечером вышел на свободу, отбыв арест», — заявил общественник. Его слова передает РИА Новости.
Ранее политолог, тесно взаимодействующий с властями Дагестана, подтвердил участие сыновей главы района в теракте на территории Республики. Все подробности о личности Магомеда Омарова — в материале URA.RU.
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