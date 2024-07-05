Столтенберг заявил, что Украина станет союзником НАТО к 2034 году

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В ближайшие десять лет Украина станет союзником НАТО, считает Столтенберг Фото:

Украина станет союзником НАТО в ближайшие десять лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос агентства DPA о присоединении Киева в состав альянса к 2034 году. Он также добавил, что, будучи на посту генсека альянса, работал над этим вопросом.

Кроме того, генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9—11 июля. Долгосрочные обязательства ускорят завершение конфликта, отметил Столтенберг.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что на ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашение о вступлении в альянс, потому что США не поддержит подобное. Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия.

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Украина станет союзником НАТО в ближайшие десять лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос агентства DPA о присоединении Киева в состав альянса к 2034 году. Он также добавил, что, будучи на посту генсека альянса, работал над этим вопросом. Кроме того, генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9—11 июля. Долгосрочные обязательства ускорят завершение конфликта, отметил Столтенберг. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что на ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашение о вступлении в альянс, потому что США не поддержит подобное. Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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