В Евросовете без восторга приняли новость о визите Орбана в Москву

Президент Евросовета Мишель: Орбан не вправе выступать от имени ЕС
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Орбан не имеет права вести переговоры переговоры с РФ от имени ЕС , заявил президент организации Шарль Мишель
Орбан не имеет права вести переговоры переговоры с РФ от имени ЕС , заявил президент организации Шарль Мишель Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его визит не вызвал восторга в Евросовете. Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что исполняющий обязанности президента организации не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени совета.

«Исполняющий обязанности президента ЕС не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени ЕС», — отметил Мишель. Его слова передает издание 24.hu.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Самолет премьер-министра уже приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил и его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

По словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, Орбан не вправе представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, ведь ЕС отказывается от любых контактов с Путиным. Он также отметил, что визит премьер-министра Венгрии в РФ проходит в рамках двусторонних отношений.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его визит не вызвал восторга в Евросовете. Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что исполняющий обязанности президента организации не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени совета. «Исполняющий обязанности президента ЕС не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени ЕС», — отметил Мишель. Его слова передает издание 24.hu. Ранее в Кремле анонсировали переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Самолет премьер-министра уже приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил и его пресс-секретарь Берталан Хаваши. По словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, Орбан не вправе представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, ведь ЕС отказывается от любых контактов с Путиным. Он также отметил, что визит премьер-министра Венгрии в РФ проходит в рамках двусторонних отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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