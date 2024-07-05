В Евросовете без восторга приняли новость о визите Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его визит не вызвал восторга в Евросовете. Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что исполняющий обязанности президента организации не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени совета.
«Исполняющий обязанности президента ЕС не имеет полномочий вести переговоры с Россией от имени ЕС», — отметил Мишель. Его слова передает издание 24.hu.
Ранее в Кремле анонсировали переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Самолет премьер-министра уже приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил и его пресс-секретарь Берталан Хаваши.
По словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, Орбан не вправе представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, ведь ЕС отказывается от любых контактов с Путиным. Он также отметил, что визит премьер-министра Венгрии в РФ проходит в рамках двусторонних отношений.
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