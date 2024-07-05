Кандидат в челябинские губернаторы не смог собрать подписи в свою поддержку

Ярослав Щербаков не сумел собрать подписи в свою поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат в губернаторы Челябинской области от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков не сумел собрать достаточное количество подписей в поддержку своего выдвижения. Об этом 5 июля сообщили в облизбиркоме.

«Рассмотрев представленные кандидатом Ярославом Щербаковым, выдвинутым политической партией „Яблоко“ документы на регистрацию, избирательная комиссия Челябинской области выявила недостаточное количество подписей депутатов и глав муниципальных образований для поддержки кандидата. Принято решение уведомить Ярослава Евгеньевича о выявленных недостатках», — сообщили в избиркоме. Щербакову необходимо было собрать и предоставить в избирком 264 подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Следующее заседание, на котором будет принято решение о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатам в губернаторы, состоится 9 июля. По состоянию на 5 июля единственный кандидат, прошедший регистрацию, — это действующий глава региона Алексей Текслер.

Документы на регистрацию подали Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и Ярослав Щербаков («Яблоко»). Владимир Медведев («Партия пенсионеров») документы в избирком в необходимый срок не предоставил и утратил статус кандидата в губернаторы.