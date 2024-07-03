Коммунист сдал документы для регистрации на выборах челябинского губернатора

Кандидат в челябинские губернаторы от КПРФ Гильмутдинов зарегистрировался 3 июля

04 июля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Представитель КПРФ Эльдар Гильмутди нов продолжил выборную гонку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов 4 июля представил пакет документов для регистрации на выборы губернатора региона. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов. Он выдвинут областным отделением политической партии КПРФ», — рассказали в облизбиркоме. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, третьим — экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. До конца дня 4 июля включительно документы необходимо сдать еще двум претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов 4 июля представил пакет документов для регистрации на выборы губернатора региона. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов. Он выдвинут областным отделением политической партии КПРФ», — рассказали в облизбиркоме. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, третьим — экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. До конца дня 4 июля включительно документы необходимо сдать еще двум претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).