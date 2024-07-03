03 июля 2024

Коммунист сдал документы для регистрации на выборах челябинского губернатора

Кандидат в челябинские губернаторы от КПРФ Гильмутдинов зарегистрировался 3 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Афонин Юрий. КПРФ. Челябинск., гильмутдинов эльдар
Представитель КПРФ Эльдар Гильмутди нов продолжил выборную гонку Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов 4 июля представил пакет документов для регистрации на выборы губернатора региона. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии.

«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов. Он выдвинут областным отделением политической партии КПРФ», — рассказали в облизбиркоме.

Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, третьим — экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

До конца дня 4 июля включительно документы необходимо сдать еще двум претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).

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Депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов 4 июля представил пакет документов для регистрации на выборы губернатора региона. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов. Он выдвинут областным отделением политической партии КПРФ», — рассказали в облизбиркоме. Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, третьим — экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. До конца дня 4 июля включительно документы необходимо сдать еще двум претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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