Коммунист сдал документы для регистрации на выборах челябинского губернатора

Депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов 4 июля представил пакет документов для регистрации на выборы губернатора региона. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии.
«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Эльдар Гильмутдинов. Он выдвинут областным отделением политической партии КПРФ», — рассказали в облизбиркоме.
Первым из претендентов представил пакет документов для регистрации в облизбирком действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Вторым стал зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, третьим — экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.
До конца дня 4 июля включительно документы необходимо сдать еще двум претендентам. Это Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).
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