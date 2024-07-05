Путин встретил Орбана в Москве

Переговоры Путина и Орбана пройдут 5 июля
Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались переговоры. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики обсудят ситуацию на Украине. А в ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.
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