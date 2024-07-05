Путин встретил Орбана в Москве

05 июля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Переговоры Путина и Орбана пройдут 5 июля Фото: Пресс-служба администрации Президента России Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались переговоры. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики обсудят ситуацию на Украине. А в ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались переговоры. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики обсудят ситуацию на Украине. А в ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.