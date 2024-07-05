Путин встретил Орбана в Москве

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Участники саммита ШОС 2024. Астана, путин
Переговоры Путина и Орбана пройдут 5 июля Фото:

Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались переговоры. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики обсудят ситуацию на Украине. А в ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.

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Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались переговоры. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики обсудят ситуацию на Украине. А в ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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