Доброволец из Таджикистана, получивший русский паспорт, раскрыл планы на будущее

Солдат из Таджикистана, ставший гражданином РФ, уедет жить в Донецк

08 июля 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

«Зик» верит, что и в тылу будет полезен Фото: архив Зикирулло Ганиева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из Таджикистана Зикирулло Ганиев принял решение жить в Донецке после получения российского гражданства, что стало возможным благодаря усилиям журналиста URA.RU. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом агентства. «С начала спецоперации я находился на фронте и неоднократно получал ранения, но всегда возвращался к выполнению задач, многие из которых были связаны с ДНР. За время службы я принял твердое решение остаться в Донецке в случае, если меня признают достойным гражданства России. Мне повезло, я получил паспорт», — поделился Ганиев. Новоиспеченный россиянин утверждает, что очень полюбил Донецк и людей, которые там живут. «Я видел благодарность в их глазах, а еще местные всегда готовы помочь», — рассказал он корреспонденту агентства. Ганиев также отметил, что из-за серьезного ранения, повредившего обе ноги, его возвращение к выполнению боевых задач остается под вопросом, однако он считает, что может быть полезен в тылу. «Город надо восстанавливать, а на это тоже нужны руки», — подчеркнул солдат. Ранее URA.RU писало, что Ганиев в начале 2022 года прибыл в ДНР для участия в спецоперации. Несмотря на риск серьезного наказания на родине, он присоединился к известной бригаде и получил позывной «Зик» за свои успехи на фронте. За два года службы боец неоднократно получал серьезные ранения, но всегда возвращался в строй. К концу лета 2023 года Зикирулло выразил желание стать гражданином России. В поисках помощи журналист URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой, уполномоченной по правам человека в Свердловской области, и Яну Гагину, советнику главы ДНР. Благодаря их рекомендациям удалось облегчить и ускорить процесс получения гражданства. Несмотря на непрерывное участие в боевых действиях, Ганиев с поддержкой корреспондента URA.RU подготовил все необходимые материалы. В феврале он представил документы в соответствующую инстанцию, и к 26 июня его мечта сбылась — он официально стал гражданином России. «Зик» получил российский паспорт Фото: личный архив бойца Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доброволец из Таджикистана Зикирулло Ганиев принял решение жить в Донецке после получения российского гражданства, что стало возможным благодаря усилиям журналиста URA.RU. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом агентства. «С начала спецоперации я находился на фронте и неоднократно получал ранения, но всегда возвращался к выполнению задач, многие из которых были связаны с ДНР. За время службы я принял твердое решение остаться в Донецке в случае, если меня признают достойным гражданства России. Мне повезло, я получил паспорт», — поделился Ганиев. Новоиспеченный россиянин утверждает, что очень полюбил Донецк и людей, которые там живут. «Я видел благодарность в их глазах, а еще местные всегда готовы помочь», — рассказал он корреспонденту агентства. Ганиев также отметил, что из-за серьезного ранения, повредившего обе ноги, его возвращение к выполнению боевых задач остается под вопросом, однако он считает, что может быть полезен в тылу. «Город надо восстанавливать, а на это тоже нужны руки», — подчеркнул солдат. Ранее URA.RU писало, что Ганиев в начале 2022 года прибыл в ДНР для участия в спецоперации. Несмотря на риск серьезного наказания на родине, он присоединился к известной бригаде и получил позывной «Зик» за свои успехи на фронте. За два года службы боец неоднократно получал серьезные ранения, но всегда возвращался в строй. К концу лета 2023 года Зикирулло выразил желание стать гражданином России. В поисках помощи журналист URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой, уполномоченной по правам человека в Свердловской области, и Яну Гагину, советнику главы ДНР. Благодаря их рекомендациям удалось облегчить и ускорить процесс получения гражданства. Несмотря на непрерывное участие в боевых действиях, Ганиев с поддержкой корреспондента URA.RU подготовил все необходимые материалы. В феврале он представил документы в соответствующую инстанцию, и к 26 июня его мечта сбылась — он официально стал гражданином России.