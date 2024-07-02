Уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев, о котором ранее рассказывало URA.RU, стал гражданином России. Памятное для бойца событие произошло 26 июня и стало возможным благодаря активной работе журналиста агентства. История солдата, который из-за желания участвовать в спецоперации солгал родителям, была подробно освещена в материале агентства 19 июля 2023 года. Тогда доброволец поделился с автором материала Джанитой Джаллатовой о том, что всегда мечтал жить в России и быть ее гражданином.
В начале 2022 года молодой человек сказал родителям, что едет в Россию на заработки. На деле же он приехал в ДНР для участия в СВО. К слову, на родине за участие в спецоперации ему грозит до 20 лет тюрьмы. На поле боя он присоединился к одной из известных бригад и за успехи при выполнении задач получил позывной «Зик». В течение двух лет службы он неоднократно получал серьезные ранения. Невзирая на полученные травмы, боец каждый раз находил в себе силы вернуться на фронт.
В конце августа 2023 года Ганиев рассказал о том, что мечтает получить российское гражданство. Журналист, стремясь помочь, обратилась к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Омбудсмен отметила сложность ситуации, поскольку боец постоянно находился в зоне СВО. Несмотря на это, Мерзлякова предоставила репортеру ценные рекомендации, которые помогли в решении этой задачи.
В сентябре 2023 года советник главы ДНР Ян Гагин прибыл в Екатеринбург на форум. В ходе мероприятия журналист обратился к Гагину за помощью. Советник оставил свой личный номер, предложив связаться с ним через несколько дней. Когда звонок состоялся, Гагин посоветовал Зикирулло обратиться в миграционную службу ДНР и лично подать документы на гражданство.
Боец на протяжении пяти месяцев беспрерывно участвовал в боевых действиях, из-за чего не имел возможности лично посетить миграционную службу. Тем не менее журналист агентства проинформировала ведомство о предстоящем визите Зикирулло. В конце февраля солдат пришел и подал необходимые документы. А 26 июня Ганиев официально стал гражданином России.
Ганиев выразил искреннюю благодарность тем, кто поддерживал его на пути к осуществлению его мечты. «Я благодарен журналисту URA.RU за то, что на протяжение года всегда интересовалась моим здоровьем, а еще собирала мои документы, переводила их и писала бесконечные запросы в разные ведомства. Так же я благодарен моему командованию и сотрудникам миграционной службы ДНР за ускорение процесса получения гражданства. Я безмерно счастлив».
На данный момент боец проходит процесс восстановления после тяжелого ранения, в результате которого он получил повреждения обеих ног. Он признался, что двигается с трудом, но, несмотря на это, он испытывает гордость за себя, своих товарищей по оружию и за то, что теперь является гражданином России.
Редакция URA.RU выражает благодарность каждому, кто принял участие в процессе получения гражданства Зикирулло Ганиеву. Агентство продолжит следить за жизнью солдата.
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