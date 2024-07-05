Екатеринбургскому правозащитнику Соколову продлили срок задержания. Фото, видео

06 июля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Суд признал продление задержания Алексея Соколова законным Фото: Илья Московец @ URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали правозащитника, критиковавшего ГУФСИН Ленинский районный суд продлил на 72 часа задержание екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, которому вменяют распространение экстремистских материалов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать задержание Соколова законным. Продлить его на 72 часа», — озвучила судья. Это было сделано, чтобы следствие могло предоставить в суд доказательства для заключения правозащитника под стражу. После оглашения Соколов рассмеялся. Процесс по избранию меры пресечения состоится 8 июля. Соколов свою вину отрицает. Он заявил, что следствие специально возбудило уголовное дело, чтобы залезть в его телефон. «Если я распространял недостоверные сведения о ГУФСИН, то почему дело не в гражданском суде рассматривается? Почему дело уголовное? Что это за изменения такие?» — сказал подсудимый. О задержании юриста стало известно утром 5 июля. По версии следствия, Соколов публиковал материалы в telegram-канале «Правозащитники Урала». Там же была размещена ссылка на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд продлил на 72 часа задержание екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, которому вменяют распространение экстремистских материалов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать задержание Соколова законным. Продлить его на 72 часа», — озвучила судья. Это было сделано, чтобы следствие могло предоставить в суд доказательства для заключения правозащитника под стражу. После оглашения Соколов рассмеялся. Процесс по избранию меры пресечения состоится 8 июля. Соколов свою вину отрицает. Он заявил, что следствие специально возбудило уголовное дело, чтобы залезть в его телефон. «Если я распространял недостоверные сведения о ГУФСИН, то почему дело не в гражданском суде рассматривается? Почему дело уголовное? Что это за изменения такие?» — сказал подсудимый. О задержании юриста стало известно утром 5 июля. По версии следствия, Соколов публиковал материалы в telegram-канале «Правозащитники Урала». Там же была размещена ссылка на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.