Политолог Перлин: визит Орбана к Путину стал шоком для европейских политиков

05 июля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Европейские политики были шокированы визитом Виктора Орбана в Россию Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину шокировал европейских политиков. Об этом сообщил политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Визит Орбана в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным для многих были совершенно непредсказуемы. Эта встреча не анонсировалась, она не была известна публично, и поэтому реакция многих, в первую очередь, европейских политиков — абсолютный шок», — поделился Перлин. Он подчеркнул, что на Западе пытаются осудить политика за поездку в Россию и за возможные переговоры с Владимиром Путиным. Политик отметил, что Орбан не уполномочен представлять какую-либо позицию и говорить от имени всей Европы. Что касается целей визита Орбана в Москву, Дмитрий Перлин отметил, что политик не скрывает своих целей. Его визит изначально строился на разговоре о мире. «Орбан не скрывает своих целей, он поясняет, что „едет говорить о мире“. То есть его визит более прагматичен с точки зрения политика мирового масштаба, неангажированного, объективного», — добавил политик. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Украину, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан предложил Украине прекратить огонь и начать переговоры с Россией. По словам Перлина, цель встречи заключалась в разрешении украинского кризиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину шокировал европейских политиков. Об этом сообщил политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Визит Орбана в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным для многих были совершенно непредсказуемы. Эта встреча не анонсировалась, она не была известна публично, и поэтому реакция многих, в первую очередь, европейских политиков — абсолютный шок», — поделился Перлин. Он подчеркнул, что на Западе пытаются осудить политика за поездку в Россию и за возможные переговоры с Владимиром Путиным. Политик отметил, что Орбан не уполномочен представлять какую-либо позицию и говорить от имени всей Европы. Что касается целей визита Орбана в Москву, Дмитрий Перлин отметил, что политик не скрывает своих целей. Его визит изначально строился на разговоре о мире. «Орбан не скрывает своих целей, он поясняет, что „едет говорить о мире“. То есть его визит более прагматичен с точки зрения политика мирового масштаба, неангажированного, объективного», — добавил политик. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Украину, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан предложил Украине прекратить огонь и начать переговоры с Россией. По словам Перлина, цель встречи заключалась в разрешении украинского кризиса.