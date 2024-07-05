Бушующий в Подмосковье ураган «Орхан» направляется на Москву. Фоторепортаж

Ураганы и штормы пройдутся по 12 регионам России
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В Подмосковье бушует ураган «Орхан» Фото:

Аномально сильные ливни и ураганы ожидаются в пятницу, 5 июля, в 12 регионах России. МЧС России выпустило предупреждение о грозах с градом, которые затронут многие регионы: Новгородскую, Смоленскую и Ленинградскую области. Ураган «Орхан», обрушившийся на Подмосковье, теперь движется в сторону столицы России. Стихия уже принесла значительные разрушения в регионе, и жители Москвы готовятся к ее прибытию. Что непогода приготовила для столицы — в материале URA.RU.

Мощный шторм сопровождается градом, грозами и шквалистым ветром, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Град выпал в Наро-Фоминском и Солнечногорском районах Подмосковья, в Звенигороде наблюдалась мощнейшая гроза.

Ожидается, что пик шторма в Москве придется на вечерние часы, а все неблагоприятные погодные условия продлятся до середины ночи. МЧС предупреждает жителей столицы о возможности сильной грозы, ливня и града.

Ранее в МЧС России предупредили об ураганах и штормах в 12 регионах России. Согласно информации ведомства, 5 июля ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом.

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Аномально сильные ливни и ураганы ожидаются в пятницу, 5 июля, в 12 регионах России. МЧС России выпустило предупреждение о грозах с градом, которые затронут многие регионы: Новгородскую, Смоленскую и Ленинградскую области. Ураган «Орхан», обрушившийся на Подмосковье, теперь движется в сторону столицы России. Стихия уже принесла значительные разрушения в регионе, и жители Москвы готовятся к ее прибытию. Что непогода приготовила для столицы — в материале URA.RU. Мощный шторм сопровождается градом, грозами и шквалистым ветром, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Град выпал в Наро-Фоминском и Солнечногорском районах Подмосковья, в Звенигороде наблюдалась мощнейшая гроза. Ожидается, что пик шторма в Москве придется на вечерние часы, а все неблагоприятные погодные условия продлятся до середины ночи. МЧС предупреждает жителей столицы о возможности сильной грозы, ливня и града. Ранее в МЧС России предупредили об ураганах и штормах в 12 регионах России. Согласно информации ведомства, 5 июля ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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