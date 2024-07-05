05 июля 2024

Девять самолетов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Чкаловский полигон. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, авиаперевозки, авиаперелеты
В столичном регионе усилен контроль за работой воздушного транспорта Фото:

Девять самолетов, следовавших в аэропорт Шереметьево, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«Девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, из-за непогоды ушли на запасные аэродромы», — отметил представитель Росавиации. Передает информацию ТАСС. На момент 20:20 мск все основные аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, функционировали в штатном режиме. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в столичном регионе.

Ранее МЧС предупредило, что в 12 регионах России пройдут аномально сильные ливни и ураганы. Пик шторма в Москве ожидается в вечернее и ночное время.

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Девять самолетов, следовавших в аэропорт Шереметьево, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. «Девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, из-за непогоды ушли на запасные аэродромы», — отметил представитель Росавиации. Передает информацию ТАСС. На момент 20:20 мск все основные аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, функционировали в штатном режиме. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в столичном регионе. Ранее МЧС предупредило, что в 12 регионах России пройдут аномально сильные ливни и ураганы. Пик шторма в Москве ожидается в вечернее и ночное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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