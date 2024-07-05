Девять самолетов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево из-за урагана

06 июля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

В столичном регионе усилен контроль за работой воздушного транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU Девять самолетов, следовавших в аэропорт Шереметьево, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. «Девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, из-за непогоды ушли на запасные аэродромы», — отметил представитель Росавиации. Передает информацию ТАСС. На момент 20:20 мск все основные аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, функционировали в штатном режиме. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в столичном регионе. Ранее МЧС предупредило, что в 12 регионах России пройдут аномально сильные ливни и ураганы. Пик шторма в Москве ожидается в вечернее и ночное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять самолетов, следовавших в аэропорт Шереметьево, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. «Девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, из-за непогоды ушли на запасные аэродромы», — отметил представитель Росавиации. Передает информацию ТАСС. На момент 20:20 мск все основные аэропорты Москвы, включая Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, функционировали в штатном режиме. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в столичном регионе. Ранее МЧС предупредило, что в 12 регионах России пройдут аномально сильные ливни и ураганы. Пик шторма в Москве ожидается в вечернее и ночное время.