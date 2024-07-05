Жители города ХМАО попросили у Кухарука детский центр

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 5 июля посетил с рабочим визитом Покачи. Жители города на встрече обозначили, что им необходим круглогодичный детский центр, а также место для семейного отдыха. О беседе с югорчанами и работе в муниципалитете глава Югры сообщил в своем telegram-канале.
«Покачи — компактный город с грамотным подходом к благоустройству и организации городской среды. На встрече жители обозначили: городу необходим круглогодичный детский центр, место для семейного досуга», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что решение данной проблемы в первую очередь зависит от предпринимателей и их вовлеченности. Глава округа пообещал, что вопрос будет проработан с участием фонда «Мой бизнес».
Также в ходе встречи большое количество жалоб поступило на состояние дороги Покачи — Лангепас. Северавтодор обслуживает трассу — дано поручение привести дорожное полотно в надлежащее состояние до конца сезона.
Из-за визита в Покачи, Кухарук не присутствовал на церемонии инаугурации главы Сургута Максима Слепова. Голосование депутатов за его кандидатуру прошло 3 июля, а накануне Слепов сложил с себя полномочия спикера городской думы.
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