05 июля 2024

Жители города ХМАО попросили у Кухарука детский центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук отметил, что решение с детским центром - это вотчина предпринимателей
Кухарук отметил, что решение с детским центром - это вотчина предпринимателей Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 5 июля посетил с рабочим визитом Покачи. Жители города на встрече обозначили, что им необходим круглогодичный детский центр, а также место для семейного отдыха. О беседе с югорчанами и работе в муниципалитете глава Югры сообщил в своем telegram-канале.

«Покачи — компактный город с грамотным подходом к благоустройству и организации городской среды. На встрече жители обозначили: городу необходим круглогодичный детский центр, место для семейного досуга», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что решение данной проблемы в первую очередь зависит от предпринимателей и их вовлеченности. Глава округа пообещал, что вопрос будет проработан с участием фонда «Мой бизнес».

Также в ходе встречи большое количество жалоб поступило на состояние дороги Покачи — Лангепас. Северавтодор обслуживает трассу — дано поручение привести дорожное полотно в надлежащее состояние до конца сезона.

Из-за визита в Покачи, Кухарук не присутствовал на церемонии инаугурации главы Сургута Максима Слепова. Голосование депутатов за его кандидатуру прошло 3 июля, а накануне Слепов сложил с себя полномочия спикера городской думы.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 5 июля посетил с рабочим визитом Покачи. Жители города на встрече обозначили, что им необходим круглогодичный детский центр, а также место для семейного отдыха. О беседе с югорчанами и работе в муниципалитете глава Югры сообщил в своем telegram-канале. «Покачи — компактный город с грамотным подходом к благоустройству и организации городской среды. На встрече жители обозначили: городу необходим круглогодичный детский центр, место для семейного досуга», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что решение данной проблемы в первую очередь зависит от предпринимателей и их вовлеченности. Глава округа пообещал, что вопрос будет проработан с участием фонда «Мой бизнес». Также в ходе встречи большое количество жалоб поступило на состояние дороги Покачи — Лангепас. Северавтодор обслуживает трассу — дано поручение привести дорожное полотно в надлежащее состояние до конца сезона. Из-за визита в Покачи, Кухарук не присутствовал на церемонии инаугурации главы Сургута Максима Слепова. Голосование депутатов за его кандидатуру прошло 3 июля, а накануне Слепов сложил с себя полномочия спикера городской думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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