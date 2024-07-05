05 июля 2024

«Пиарится на смерти матери»: Сысоева обвинила Боню в разглашении личной трагедии

Сысоева обвинила Боню в разглашении личной трагедии
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт Сысоевой и Бони начался на шоу "Выжить в Дубае"
Конфликт Сысоевой и Бони начался на шоу "Выжить в Дубае" Фото:

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева обвинила экс-участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню в разглашении личной информации. В личных сообщениях Надежда предлагала Виктории поговорить о конфликте и упомянула свою покойную маму, а Боня опубликовала это в соцсетях.

«Наденька, на личности перешла ты. Надя написала, что у нее умерла мама. Во мне хватает солидарности и сочувствия к твоей ситуации. Я тебя прощаю, у меня нет обиды, но не надо меня трогать», — ответила Боня Сысоевой и разместила пост в соцсети. Об этом написал Starhit.

Конфликт между звездами разгорелся на шоу «Выжить в Дубае». В результате Боня пообещала раскрыть правду о поведении Сысоевой на проекте и историю их отношений с Сашей Стоуном. Теперь Надежда и Виктория регулярно обмениваются нападками в соцсети.

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Участница Comedy Woman Надежда Сысоева обвинила экс-участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню в разглашении личной информации. В личных сообщениях Надежда предлагала Виктории поговорить о конфликте и упомянула свою покойную маму, а Боня опубликовала это в соцсетях. «Наденька, на личности перешла ты. Надя написала, что у нее умерла мама. Во мне хватает солидарности и сочувствия к твоей ситуации. Я тебя прощаю, у меня нет обиды, но не надо меня трогать», — ответила Боня Сысоевой и разместила пост в соцсети. Об этом написал Starhit. Конфликт между звездами разгорелся на шоу «Выжить в Дубае». В результате Боня пообещала раскрыть правду о поведении Сысоевой на проекте и историю их отношений с Сашей Стоуном. Теперь Надежда и Виктория регулярно обмениваются нападками в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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