«Пиарится на смерти матери»: Сысоева обвинила Боню в разглашении личной трагедии

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева обвинила экс-участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню в разглашении личной информации. В личных сообщениях Надежда предлагала Виктории поговорить о конфликте и упомянула свою покойную маму, а Боня опубликовала это в соцсетях.
«Наденька, на личности перешла ты. Надя написала, что у нее умерла мама. Во мне хватает солидарности и сочувствия к твоей ситуации. Я тебя прощаю, у меня нет обиды, но не надо меня трогать», — ответила Боня Сысоевой и разместила пост в соцсети. Об этом написал Starhit.
Конфликт между звездами разгорелся на шоу «Выжить в Дубае». В результате Боня пообещала раскрыть правду о поведении Сысоевой на проекте и историю их отношений с Сашей Стоуном. Теперь Надежда и Виктория регулярно обмениваются нападками в соцсети.
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