Появилось видео пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Пожарные уже приступили к тушению огня в Краснодарском крае (архивное фото)
В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойла». Видео с пожаром появилось в СМИ.
«Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу „Лукойла“ рядом с Павловской», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости», который и опубликовал видео. По данным оперштаба, дроны также повредили вышку сотовой связи в Ейском районе.
В Краснодарском крае под удар беспилотников попали три района. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания на нефтебазе, сообщает МК.RU. Пока неизвестно, сколько именно беспилотников было задействовано при атаке.
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