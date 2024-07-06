Появилось видео пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ

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Пожарные уже приступили к тушению огня в Краснодарском крае (архивное фото)
Пожарные уже приступили к тушению огня в Краснодарском крае (архивное фото) Фото:

В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойла». Видео с пожаром появилось в СМИ.

«Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу „Лукойла“ рядом с Павловской», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости», который и опубликовал видео. По данным оперштаба, дроны также повредили вышку сотовой связи в Ейском районе.

В Краснодарском крае под удар беспилотников попали три района. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания на нефтебазе, сообщает МК.RU. Пока неизвестно, сколько именно беспилотников было задействовано при атаке.

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В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойла». Видео с пожаром появилось в СМИ. «Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу „Лукойла“ рядом с Павловской», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости», который и опубликовал видео. По данным оперштаба, дроны также повредили вышку сотовой связи в Ейском районе. В Краснодарском крае под удар беспилотников попали три района. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания на нефтебазе, сообщает МК.RU. Пока неизвестно, сколько именно беспилотников было задействовано при атаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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