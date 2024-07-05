Путин возобновил диалог с Западом по Украине

Парламентером на этот раз стал Орбан

05 июля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей позиции по Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин возобновил диалог с Западом по Украине. С мирной миссией 5 июля в Москву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который и сам подвергается гонениям в Евросоюзе из-за отказа спонсировать Украину и добрососедских связей с Россией. Но, как объяснили URA.RU аналитики, из всего западного мира только Орбан сегодня реально обладает авторитетом и возможностями приблизить переговоры, которые должны привести к окончанию СВО и завершению конфликта на Украине. Приветствуя Орбана в Кремле, Путин сразу дал понять, что готов обсудить перспективы этого «самого крупного европейского кризиса». «Мне известно, что 2 июля вы были в Киеве и прибыли сюда, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении», — заявил российский лидер, демонстрируя открытость. Венгерский премьер Виктор Орбан — один из самых влиятельных и авторитетных политиков в Европе Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Позитивный настрой Путина, как и его визави, сохранился и после окончания переговоров, когда они вышли с заявлением к СМИ. Путин сказал, что «состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями». Президент озвучил позицию России по политико-дипломатическому окончанию конфликта. Однако очевидно, что Запад не хочет решать проблему таким способом — там хотят, как и прежде, воевать «до последнего украинца». Но и Зеленскому, отметил Путин, мир невыгоден. «Для киевского режима война — это предлог для продления военного положения. Если его отменить, придется проводить президентские выборы, так и не состоявшиеся в срок. Но шансы победить на них утратившего легитимность правителя близки к нулю», — заявил президент. В Евросоюзе Венгрия сохраняет жесткую позицию по украинскому конфликту: никаких поставок вооружений Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa Путин подчеркнул, что его план, озвученный 14 июня на встрече с руководством МИД, — это «не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, а полное и окончательное завершение конфликта». Переговорами с Путиным Орбан остался доволен. Премьер-министр Венгрии назвал одиннадцатую по его подсчетам встречу с российским президентом «более особенной, чем предыдущие». «Наша последняя встреча была еще до войны, — напомнил он (после этого Путин и Орбан имели лишь возможность «на ногах» обменяться мнениями в октябре 2023 года в Пекине, где проходил форум «Один пояс один путь»). — Стремительно уменьшается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет, видимо, единственной такой страной в Европе». Новость по теме Политолог Перлин: визит Орбана к Путину стал шоком для европейских политиков Орбан заявил, что «Европе как никогда нужен мир». «Я хотел услышать мнение президента Путина: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье — видение Европы после войны, — отметил премьер Венгрии. — Я понял, что позиции [России и Украины] очень далеки друг от друга. Нужно очень много сделать, чтобы приблизиться к завершению войны. Важнейший шаг мы сделали — установили контакт. Я благодарю президента Путина за открытую и честную беседу». Визит Виктора Орбана в Москву возмутил Владимира Зеленского (справа) Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa С 1 июля Венгрия стала председательствовать в Евросоюзе, а уже на следующий день Орбан отправился в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Венгерский премьер тогда заявил, что за полгода председательства в ЕС его цель — обеспечить решение проблем Евросоюза. В первую очередь — урегулировать украинский конфликт. Но предложение Орбана прекратить огонь и начать переговоры с Россией Зеленский отверг. Переговоры Путина и Орбана не анонсировались заранее. Лишь накануне поздно вечером в СМИ появилась информация, что 5 июля премьер Венгрии может прилететь в Москву. Ни одна из сторон этого официально не подтверждала. Но новость тут же вызвала крайнее недовольство Киева и истерику европейских политиков. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что никто в ЕС не наделял Венгрию полномочиями вести диалог с Россией от имени Евросоюза. «Наша позиция ясна: Россия — это агрессор, а Украина — жертва агрессии», — написал Мишель в своей соцсети. Новость по теме Условие для Украины и шаги для завершения конфликта: о чем Путин и Орбан рассказали журналистам в Москве Орбан остается одним из немногих в Европе политиков, кто ориентируется не на кураторов в США, а на национальные интересы и выступает против поставок оружия Украине, пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. А с переходом председательства в ЕС к Венгрии, вырос и политический вес Орбана. «Это тот западный политик, с которым Путин готов говорить по украинскому кризису. Причем проговаривать конкретные механизмы. Орбан может взять на себя роль парламентера от еврозоны в поиске мирного решения», — полагает Михайлов. Для Путина Орбан — своего рода «троянский конь в Евросоюзе и НАТО», сказал в разговоре с URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Орбан — носитель нужной информации. Он доведет позицию Путина до других лидеров ЕС, вразумляя их. Путин наверняка объяснил ему преимущества позиции России для всей Европы», — подчеркнул эксперт. Важно, отмечают аналитики, что у Орбана отличные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что сможет остановить конфликт между Россией и США за один день, еще до официального возвращения в Белый дом (если, конечно, снова станет президентом). Пару месяцев назад Орбан и Трамп встречались в поместье последнего во Флориде и обсуждали ситуацию на Украине. Встречей с Виктором Орбаном президент Владимир Путин надеется донести в первую очередь до США, что продолжение конфликта бессмысленно Фото: Роман Наумов © URA.RU Политолог Михайлов говорит, что Путин вполне мог сегодня получить от Орбана разъяснения по мирному плану Трампа. Этого Путину, как он сам заявил накануне в Астане, и не хватает: нужны подробности, чтобы оценить жизнеспособность предложений Трампа. Но проблема в том, что пока, пояснил политолог Волчков, никаких полномочий у Трампа на переговоры с Россией от имени США нет. «Поэтому на текущем этапе Путину важно, чтобы Орбан в целом представлял ситуацию как свою миссию по достижению договоренностей не между Россией и Украиной, а между Россией и правящими, влиятельными силами в США», — отметил Волчков. Новость по теме Путин раскрыл, о чем говорил с Орбаном в Москве Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов считает, что даже в отсутствие видимого результата переговоров Путина и Орбана (о старте переговоров с Украиной или Западом точно говорить не приходится), как таковые они политически значимы. «Вряд ли Орбану удастся существенно трансформировать отношение Запада к России. Но его позиция имеет все шансы быть услышанной в Европе, — убежден эксперт. — Путин, конечно, публично неоднократно озвучивал свое мнение, в том числе в МИД, накануне „мирного саммита“ по Украине. Но тогда это выступление было воспринято как ультиматум. Орбан же понял позиции обеих сторон и теперь может реально оценить ситуацию — в этом ценность переговоров Путина с ним. Это попытка поставить правильный „диагноз“». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин возобновил диалог с Западом по Украине. С мирной миссией 5 июля в Москву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который и сам подвергается гонениям в Евросоюзе из-за отказа спонсировать Украину и добрососедских связей с Россией. Но, как объяснили URA.RU аналитики, из всего западного мира только Орбан сегодня реально обладает авторитетом и возможностями приблизить переговоры, которые должны привести к окончанию СВО и завершению конфликта на Украине. Приветствуя Орбана в Кремле, Путин сразу дал понять, что готов обсудить перспективы этого «самого крупного европейского кризиса». «Мне известно, что 2 июля вы были в Киеве и прибыли сюда, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении», — заявил российский лидер, демонстрируя открытость. Позитивный настрой Путина, как и его визави, сохранился и после окончания переговоров, когда они вышли с заявлением к СМИ. Путин сказал, что «состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями». Президент озвучил позицию России по политико-дипломатическому окончанию конфликта. Однако очевидно, что Запад не хочет решать проблему таким способом — там хотят, как и прежде, воевать «до последнего украинца». Путин подчеркнул, что его план, озвученный 14 июня на встрече с руководством МИД, — это «не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, а полное и окончательное завершение конфликта». Переговорами с Путиным Орбан остался доволен. Премьер-министр Венгрии назвал одиннадцатую по его подсчетам встречу с российским президентом «более особенной, чем предыдущие». «Наша последняя встреча была еще до войны, — напомнил он (после этого Путин и Орбан имели лишь возможность «на ногах» обменяться мнениями в октябре 2023 года в Пекине, где проходил форум «Один пояс один путь»). — Орбан заявил, что «Европе как никогда нужен мир». «Я хотел услышать мнение президента Путина: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье — видение Европы после войны, — отметил премьер Венгрии. — С 1 июля Венгрия стала председательствовать в Евросоюзе, а уже на следующий день Орбан отправился в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Венгерский премьер тогда заявил, что за полгода председательства в ЕС его цель — обеспечить решение проблем Евросоюза. В первую очередь — урегулировать украинский конфликт. Но предложение Орбана прекратить огонь и начать переговоры с Россией Зеленский отверг. Переговоры Путина и Орбана не анонсировались заранее. Лишь накануне поздно вечером в СМИ появилась информация, что 5 июля премьер Венгрии может прилететь в Москву. Ни одна из сторон этого официально не подтверждала. Но новость тут же вызвала крайнее недовольство Киева и истерику европейских политиков. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что никто в ЕС не наделял Венгрию полномочиями вести диалог с Россией от имени Евросоюза. «Наша позиция ясна: Россия — это агрессор, а Украина — жертва агрессии», — написал Мишель в своей соцсети. Орбан остается одним из немногих в Европе политиков, кто ориентируется не на кураторов в США, а на национальные интересы и выступает против поставок оружия Украине, пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. А с переходом председательства в ЕС к Венгрии, вырос и политический вес Орбана. «Это тот западный политик, с которым Путин готов говорить по украинскому кризису. Причем проговаривать конкретные механизмы. Орбан может взять на себя роль парламентера от еврозоны в поиске мирного решения», — полагает Михайлов. Для Путина Орбан — своего рода «троянский конь в Евросоюзе и НАТО», сказал в разговоре с URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Орбан — носитель нужной информации. Он доведет позицию Путина до других лидеров ЕС, вразумляя их. Путин наверняка объяснил ему преимущества позиции России для всей Европы», — подчеркнул эксперт. Важно, отмечают аналитики, что у Орбана отличные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что сможет остановить конфликт между Россией и США за один день, еще до официального возвращения в Белый дом (если, конечно, снова станет президентом). Пару месяцев назад Орбан и Трамп встречались в поместье последнего во Флориде и обсуждали ситуацию на Украине. Политолог Михайлов говорит, что Путин вполне мог сегодня получить от Орбана разъяснения по мирному плану Трампа. Этого Путину, как он сам заявил накануне в Астане, и не хватает: нужны подробности, чтобы оценить жизнеспособность предложений Трампа. Но проблема в том, что пока, пояснил политолог Волчков, никаких полномочий у Трампа на переговоры с Россией от имени США нет. «Поэтому на текущем этапе Путину важно, чтобы Орбан в целом представлял ситуацию как свою миссию по достижению договоренностей не между Россией и Украиной, а между Россией и правящими, влиятельными силами в США», — отметил Волчков. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов считает, что даже в отсутствие видимого результата переговоров Путина и Орбана (о старте переговоров с Украиной или Западом точно говорить не приходится), как таковые они политически значимы. «Вряд ли Орбану удастся существенно трансформировать отношение Запада к России. Но его позиция имеет все шансы быть услышанной в Европе, — убежден эксперт. — Путин, конечно, публично неоднократно озвучивал свое мнение, в том числе в МИД, накануне „мирного саммита“ по Украине. Но тогда это выступление было воспринято как ультиматум. Орбан же понял позиции обеих сторон и теперь может реально оценить ситуацию — в этом ценность переговоров Путина с ним. Это попытка поставить правильный „диагноз“».