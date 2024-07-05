Мирные инициативы по Украине и восстановление диалога: итоги переговоров Путина и Орбана

Владимир Путин провел переговоры с Виктором Орбаном в Москве

06 июля 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Путин выразил стремление России к прекращению боев на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили в Москве урегулирование украинского конфликта. Путин выразил стремление России к прекращению боев на Украине, но Киев и его спонсоры срывают все мирные инициативы. В свою очередь Орбан призвал к продолжению поиска мирного решения. Итоги переговоров Путина и Орбана — в материале URA.RU. Почему Орбан приехал в Москву Виктор Орбан посетил Москву по инициативе Венгрии после визита в Киев, где его предложения о прекращении огня были отклонены президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан выразил опасения, что Венгрия может остаться единственной страной в Европе, способной вести диалог с обеими сторонами конфликта. Орбан стал первым западным лидером, приехавшим в Россию после начала специальной операции, не считая визита канцлера Австрии Карла Нехаммера в апреле 2022 года. Предыдущее посещение Москвы Орбаном в сентябре 2022 года было частным, без встречи с Путиным. Последняя официальная встреча лидеров прошла в Пекине в октябре 2023 года. Ключевые заявления Орбана Виктор Орбан подчеркнул необходимость дипломатии для достижения мира и указал, что Венгрия продолжает поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной. Он признал, что позиции стран по конфликту различны и требуют значительных усилий для их сближения. Также он заявил, что Венгрия игнорирует критику ЕС в связи с визитом в Москву. Путин о мирных инициативах по Украине Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению украинского конфликта, но Киев не желает этого. По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, так как это потребует проведения выборов, где их шансы на победу невелики. Западные страны обвиняются в использовании Украины как инструмента против России. Россия настаивает на полном и окончательном завершении конфликта, а не временном перемирии, и предлагает условия для начала переговоров, включая вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Путин об отношениях с ЕС В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии обсуждалось плохое состояние отношений между Россией и ЕС. Россия выразила благодарность Орбану за визит в Москву, рассматривая его как шаг к возобновлению диалога. Сотрудничество России и Венгрии основано на прагматизме, особенно в энергетике, где строительство новых блоков АЭС «Пакш» обещает экономичную и экологичную энергию. Также поддерживается сотрудничество Москвы и Будапешта в медицине и фармацевтике. Реакция на переговоры Визит Виктора Орбана в Москву вызвал критику со стороны ряда европейских лидеров, включая президента Литвы Гитанаса Науседа, премьер-министра Латвии Эвика Силиня, шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона. Портал Euractiv сообщил, что Орбан не консультировался с ЕС относительно поездки, и ему бы рекомендовали ее отменить. Еврокомиссия также выразила недовольство поездкой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Орбана посылают «неправильный сигнал» РФ, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса обсудят на саммите в Вашингтоне результаты визита Орбана в Москву. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы «истерикой», указывая на стремление Запада к продолжению конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили в Москве урегулирование украинского конфликта. Путин выразил стремление России к прекращению боев на Украине, но Киев и его спонсоры срывают все мирные инициативы. В свою очередь Орбан призвал к продолжению поиска мирного решения. Итоги переговоров Путина и Орбана — в материале URA.RU. Виктор Орбан посетил Москву по инициативе Венгрии после визита в Киев, где его предложения о прекращении огня были отклонены президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан выразил опасения, что Венгрия может остаться единственной страной в Европе, способной вести диалог с обеими сторонами конфликта. Орбан стал первым западным лидером, приехавшим в Россию после начала специальной операции, не считая визита канцлера Австрии Карла Нехаммера в апреле 2022 года. Предыдущее посещение Москвы Орбаном в сентябре 2022 года было частным, без встречи с Путиным. Последняя официальная встреча лидеров прошла в Пекине в октябре 2023 года. Виктор Орбан подчеркнул необходимость дипломатии для достижения мира и указал, что Венгрия продолжает поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной. Он признал, что позиции стран по конфликту различны и требуют значительных усилий для их сближения. Также он заявил, что Венгрия игнорирует критику ЕС в связи с визитом в Москву. Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению украинского конфликта, но Киев не желает этого. По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, так как это потребует проведения выборов, где их шансы на победу невелики. Западные страны обвиняются в использовании Украины как инструмента против России. Россия настаивает на полном и окончательном завершении конфликта, а не временном перемирии, и предлагает условия для начала переговоров, включая вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии обсуждалось плохое состояние отношений между Россией и ЕС. Россия выразила благодарность Орбану за визит в Москву, рассматривая его как шаг к возобновлению диалога. Сотрудничество России и Венгрии основано на прагматизме, особенно в энергетике, где строительство новых блоков АЭС «Пакш» обещает экономичную и экологичную энергию. Также поддерживается сотрудничество Москвы и Будапешта в медицине и фармацевтике. Визит Виктора Орбана в Москву вызвал критику со стороны ряда европейских лидеров, включая президента Литвы Гитанаса Науседа, премьер-министра Латвии Эвика Силиня, шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона. Портал Euractiv сообщил, что Орбан не консультировался с ЕС относительно поездки, и ему бы рекомендовали ее отменить. Еврокомиссия также выразила недовольство поездкой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Орбана посылают «неправильный сигнал» РФ, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса обсудят на саммите в Вашингтоне результаты визита Орбана в Москву. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы «истерикой», указывая на стремление Запада к продолжению конфликта.