Природа Погода Ураган парализовал работу аэропорта Шереметьево 06 июля 2024 в 13:58 Размер текста - 17 + Сотни пассажиров не могли улететь из Шереметьево из-за мощного урагана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан» были задержаны рейсы. Сотни пассажиров не могли улететь из-за плохих погодных условий. «Судя по кадрам, стихия, бушевавшая в столичном регионе накануне, практически полностью парализовала аэропорт Шереметьево. Внутри здания скопилась толпа людей — пассажиры по несколько часов ждали свои самолеты, некоторые из них не успели на стыковочные рейсы», — пишет «Комсомольская правда». Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте тщательно следит за ситуацией в воздушной гавани из-за сильного урагана. Меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений. Вечером 5 июля столицу России накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В московском аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан» были задержаны рейсы. Сотни пассажиров не могли улететь из-за плохих погодных условий. «Судя по кадрам, стихия, бушевавшая в столичном регионе накануне, практически полностью парализовала аэропорт Шереметьево. Внутри здания скопилась толпа людей — пассажиры по несколько часов ждали свои самолеты, некоторые из них не успели на стыковочные рейсы», — пишет «Комсомольская правда». Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте тщательно следит за ситуацией в воздушной гавани из-за сильного урагана. Меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений. Вечером 5 июля столицу России накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям