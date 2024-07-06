Ураган парализовал работу аэропорта Шереметьево

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Сотни пассажиров не могли улететь из Шереметьево из-за мощного урагана Фото:

В московском аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан» были задержаны рейсы. Сотни пассажиров не могли улететь из-за плохих погодных условий.

«Судя по кадрам, стихия, бушевавшая в столичном регионе накануне, практически полностью парализовала аэропорт Шереметьево. Внутри здания скопилась толпа людей — пассажиры по несколько часов ждали свои самолеты, некоторые из них не успели на стыковочные рейсы», — пишет «Комсомольская правда».

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте тщательно следит за ситуацией в воздушной гавани из-за сильного урагана. Меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений.

Вечером 5 июля столицу России накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы.

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В московском аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан» были задержаны рейсы. Сотни пассажиров не могли улететь из-за плохих погодных условий. «Судя по кадрам, стихия, бушевавшая в столичном регионе накануне, практически полностью парализовала аэропорт Шереметьево. Внутри здания скопилась толпа людей — пассажиры по несколько часов ждали свои самолеты, некоторые из них не успели на стыковочные рейсы», — пишет «Комсомольская правда». Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте тщательно следит за ситуацией в воздушной гавани из-за сильного урагана. Меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений. Вечером 5 июля столицу России накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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