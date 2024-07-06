Ураган парализовал работу аэропорта Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан» были задержаны рейсы. Сотни пассажиров не могли улететь из-за плохих погодных условий.
«Судя по кадрам, стихия, бушевавшая в столичном регионе накануне, практически полностью парализовала аэропорт Шереметьево. Внутри здания скопилась толпа людей — пассажиры по несколько часов ждали свои самолеты, некоторые из них не успели на стыковочные рейсы», — пишет «Комсомольская правда».
Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте тщательно следит за ситуацией в воздушной гавани из-за сильного урагана. Меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений.
Вечером 5 июля столицу России накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы.
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