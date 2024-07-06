В Росавиации оценили последствия урагана для столичных аэропортов

Аэропорты Москвы и Московской области продолжают работать в штатном режиме после сильных осадков, которые обрушились на регион 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают штатно»,— сообщил представитель агентства. Информацию передает РИА Новости.
Несмотря на сложные погодные условия, в аэропорту «Домодедово» задержек рейсов не наблюдалось. В «Шереметьево» из-за непогоды произошел перенос части рейсов «Аэрофлота».
Представитель авиагавани «Жуковский» рассказал, что погодные условия вечером 5 июля, включая ливни и сильный ветер, не повлияли на режим работы аэропорта. Задержек и отмен рейсов, вызванных метеоусловиями, не зафиксировано.
Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» перенес некоторые рейсы из-за пришедшей в регион непогоды, о чем уведомил пассажиров через сайт авиакомпании. По словам представителя пресс-службы перевозчика, время вылета некоторых рейсов за 6 июля сдвинули из-за позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов, передает 360.ru.
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