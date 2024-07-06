Кириенко: выставка «Россия» попала в топ-10 самых посещаемых мест планеты

06 июля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Выставку на ВДНХ посетили 18 миллионов человек Фото: Георгий Бергал © URA.RU Международная выставка «Россия», открывшаяся в Москве 4 ноября прошлого года, стала одним из самых посещаемых мест планеты. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Выставка „Россия“ за время своей работы вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко, выступая на торжественной церемонии награждения участников выставки-форума, передает РИА Новости. Он сообщил, что сделал такой вывод на основе мировых рейтингов самых посещаемых мест мира. Международная выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и завершит свою работу 6 июля. Свои стенды на выставке представили 89 регионов России, а также ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Гости выставки могли посетить многочисленные культурные, деловые и образовательные мероприятия. Согласно данным организаторов форума, на выставке побывали 18 миллионов посетителей. Юбилейным гостем стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в Москву из Владимира вместе с родителями. Семейство получило в подарок путешествие по Омской области. Сегодня в честь закрытия выставки «Россия» на ВДНХ выступят звезды Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Трансляцию концерта покажут на Первом канале, сообщили в пресс-службе «России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная выставка «Россия», открывшаяся в Москве 4 ноября прошлого года, стала одним из самых посещаемых мест планеты. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Выставка „Россия“ за время своей работы вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко, выступая на торжественной церемонии награждения участников выставки-форума, передает РИА Новости. Он сообщил, что сделал такой вывод на основе мировых рейтингов самых посещаемых мест мира. Международная выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и завершит свою работу 6 июля. Свои стенды на выставке представили 89 регионов России, а также ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Гости выставки могли посетить многочисленные культурные, деловые и образовательные мероприятия. Согласно данным организаторов форума, на выставке побывали 18 миллионов посетителей. Юбилейным гостем стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в Москву из Владимира вместе с родителями. Семейство получило в подарок путешествие по Омской области. Сегодня в честь закрытия выставки «Россия» на ВДНХ выступят звезды Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Трансляцию концерта покажут на Первом канале, сообщили в пресс-службе «России».