Кириенко: выставка «Россия» попала в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Международная выставка «Россия», открывшаяся в Москве 4 ноября прошлого года, стала одним из самых посещаемых мест планеты. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Выставка „Россия“ за время своей работы вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко, выступая на торжественной церемонии награждения участников выставки-форума, передает РИА Новости. Он сообщил, что сделал такой вывод на основе мировых рейтингов самых посещаемых мест мира.
Международная выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и завершит свою работу 6 июля. Свои стенды на выставке представили 89 регионов России, а также ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Гости выставки могли посетить многочисленные культурные, деловые и образовательные мероприятия.
Согласно данным организаторов форума, на выставке побывали 18 миллионов посетителей. Юбилейным гостем стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в Москву из Владимира вместе с родителями. Семейство получило в подарок путешествие по Омской области.
Сегодня в честь закрытия выставки «Россия» на ВДНХ выступят звезды Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Трансляцию концерта покажут на Первом канале, сообщили в пресс-службе «России».
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