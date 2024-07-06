Визит Орбана в Москву готовился в строгой секретности

Орбан: встреча с Путиным была подготовлена тайно
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Орбан тайно приехал в Москву ради встречи с Путиным 5 июля
Орбан тайно приехал в Москву ради встречи с Путиным 5 июля Фото:

Подготовка визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию проходила в строгой секретности. Об этом венгерский политик рассказал в интервью Die Weltwoche.

«Эта встреча была подготовлена полностью тайно», — сообщил премьер Венгрии швейцарскому изданию. Он уточнил, что сначала провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, после чего начал организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным, при этом особое внимание было уделено конфиденциальности коммуникаций. По его словам, он попросил главу МИД Петера Сийярто подготовить встречу с президентом РФ с помощью "секретного послания".

Ранее Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом РФ, которые заняли около трех часов, обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений и международной политики, в том числе будущее европейской безопасности. URA.RU подготовила материал — что обсуждали Орбан и Путин.

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Подготовка визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию проходила в строгой секретности. Об этом венгерский политик рассказал в интервью Die Weltwoche. «Эта встреча была подготовлена полностью тайно», — сообщил премьер Венгрии швейцарскому изданию. Он уточнил, что сначала провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, после чего начал организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным, при этом особое внимание было уделено конфиденциальности коммуникаций. По его словам, он попросил главу МИД Петера Сийярто подготовить встречу с президентом РФ с помощью "секретного послания". Ранее Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом РФ, которые заняли около трех часов, обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений и международной политики, в том числе будущее европейской безопасности. URA.RU подготовила материал — что обсуждали Орбан и Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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