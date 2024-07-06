Подготовка визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию проходила в строгой секретности. Об этом венгерский политик рассказал в интервью Die Weltwoche.
«Эта встреча была подготовлена полностью тайно», — сообщил премьер Венгрии швейцарскому изданию. Он уточнил, что сначала провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, после чего начал организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным, при этом особое внимание было уделено конфиденциальности коммуникаций. По его словам, он попросил главу МИД Петера Сийярто подготовить встречу с президентом РФ с помощью "секретного послания".
Ранее Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом РФ, которые заняли около трех часов, обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений и международной политики, в том числе будущее европейской безопасности. URA.RU подготовила материал — что обсуждали Орбан и Путин.
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