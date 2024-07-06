Эстония передала Украине ЗРК Mistral с ракетами

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ВСУ получат из Эстонии ЗРК малой дальности (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, а также ракеты к ним. Об этом сообщает министерство обороны республики.

«ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией, уже доставлены на Украину. Подтверждаем», — говорится в сообщении ведомства, которое размещено в соцсети X (бывший Twitter). О количестве поставленных ЗРК министерство обороны Эстонии не сообщает.

В Эстонии ранее заявили о готовности поставить на Украину оборудование для энергоблока тепловой электростанции (ТЭС). Как сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение чрезвычайно важно и должность стать примером для других. Один энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев, добавил Кулеба.

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Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, а также ракеты к ним. Об этом сообщает министерство обороны республики. «ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией, уже доставлены на Украину. Подтверждаем», — говорится в сообщении ведомства, которое размещено в соцсети X (бывший Twitter). О количестве поставленных ЗРК министерство обороны Эстонии не сообщает. В Эстонии ранее заявили о готовности поставить на Украину оборудование для энергоблока тепловой электростанции (ТЭС). Как сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение чрезвычайно важно и должность стать примером для других. Один энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев, добавил Кулеба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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