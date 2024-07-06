Названа причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму

Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях

07 июля 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Авария. Причиной стала авария. МЧС и лесники контролируют периметр», — написал Крючков в telegram-канале. Он уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров. О ЧП стало известно ночью 7 июля. Сообщалось, что возгорание произошло на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой. Позже в МЧС заявили, что огонь перекинулся на лесной массив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Авария. Причиной стала авария. МЧС и лесники контролируют периметр», — написал Крючков в telegram-канале. Он уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров. О ЧП стало известно ночью 7 июля. Сообщалось, что возгорание произошло на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой. Позже в МЧС заявили, что огонь перекинулся на лесной массив.