06 июля 2024

Названа причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму

Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров Фото:

Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Авария. Причиной стала авария. МЧС и лесники контролируют периметр», — написал Крючков в telegram-канале. Он уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров.

О ЧП стало известно ночью 7 июля. Сообщалось, что возгорание произошло на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой. Позже в МЧС заявили, что огонь перекинулся на лесной массив.

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Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Авария. Причиной стала авария. МЧС и лесники контролируют периметр», — написал Крючков в telegram-канале. Он уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров. О ЧП стало известно ночью 7 июля. Сообщалось, что возгорание произошло на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой. Позже в МЧС заявили, что огонь перекинулся на лесной массив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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