Названа причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму

Пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров
Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Авария. Причиной стала авария. МЧС и лесники контролируют периметр», — написал Крючков в telegram-канале. Он уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров.
О ЧП стало известно ночью 7 июля. Сообщалось, что возгорание произошло на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой. Позже в МЧС заявили, что огонь перекинулся на лесной массив.
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