На трассе между ХМАО и ЯНАО легковушка слетела в кювет и перевернулась. Фото

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В ДТП пострадал водитель и пассажир перевернувшегося авто
В ДТП пострадал водитель и пассажир перевернувшегося авто Фото:

На трассе Сургут — Салехард вечером 6 июля водитель иномарки не справился с управлением, слетел в кювет и затем перевернулся. О ДТП сообщила в telegram-канале Госавтоинспекция ЯНАО.

«06.07.2024 года около 19 часов 55 минут на 921 километре автодороги Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд автомобиля с дороги на обочину с последующим его опрокидыванием», — сообщается в ведомстве. Уточняется, что водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Водитель иномарки не справился с управлением
Водитель иномарки не справился с управлением
Фото:

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На трассе Сургут — Салехард вечером 6 июля водитель иномарки не справился с управлением, слетел в кювет и затем перевернулся. О ДТП сообщила в telegram-канале Госавтоинспекция ЯНАО. «06.07.2024 года около 19 часов 55 минут на 921 километре автодороги Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд автомобиля с дороги на обочину с последующим его опрокидыванием», — сообщается в ведомстве. Уточняется, что водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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