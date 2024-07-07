На трассе Сургут — Салехард вечером 6 июля водитель иномарки не справился с управлением, слетел в кювет и затем перевернулся. О ДТП сообщила в telegram-канале Госавтоинспекция ЯНАО.
«06.07.2024 года около 19 часов 55 минут на 921 километре автодороги Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд автомобиля с дороги на обочину с последующим его опрокидыванием», — сообщается в ведомстве. Уточняется, что водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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