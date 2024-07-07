В НАТО не смогли придумать, как отбиться от Киева с его членством в альянсе

Euractiv: лидеры НАТО не готовы обещать Киеву членство на саммите в Вашингтоне
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Украине до сих пор не объяснили, как страна может попасть в НАТО, пишет портал Euractiv
Украине до сих пор не объяснили, как страна может попасть в НАТО, пишет портал Euractiv Фото:

За два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, страны-члены альянса еще не определились с формулировкой обещания Украине о членстве, избегая указания конкретных сроков. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Мы готовим ряд документов, которые послужат своего рода мостом к членству», — приводит портал слова представителя Госдепартамента США. Вопросы, связанные с обещанием членства Украине в НАТО, остаются открытыми и обсуждаются в преддверии саммита.

Дипломатический источник в альянсе указывает на сложность формулирования обещания, которое должно учитывать перспективу членства Украины в альянсе и необходимость проведения реформ в стране. По словам источника, окончательное решение по этому вопросу может не быть принято до начала саммита.

Ранее сообщалось, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие десять лет. По словам генерального секретаря альянса Йена Столтенберга, Киева войдет в состав НАТО к 2034 году.

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За два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, страны-члены альянса еще не определились с формулировкой обещания Украине о членстве, избегая указания конкретных сроков. Об этом сообщает портал Euractiv. «Мы готовим ряд документов, которые послужат своего рода мостом к членству», — приводит портал слова представителя Госдепартамента США. Вопросы, связанные с обещанием членства Украине в НАТО, остаются открытыми и обсуждаются в преддверии саммита. Дипломатический источник в альянсе указывает на сложность формулирования обещания, которое должно учитывать перспективу членства Украины в альянсе и необходимость проведения реформ в стране. По словам источника, окончательное решение по этому вопросу может не быть принято до начала саммита. Ранее сообщалось, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие десять лет. По словам генерального секретаря альянса Йена Столтенберга, Киева войдет в состав НАТО к 2034 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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