В НАТО не смогли придумать, как отбиться от Киева с его членством в альянсе

За два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, страны-члены альянса еще не определились с формулировкой обещания Украине о членстве, избегая указания конкретных сроков. Об этом сообщает портал Euractiv.
«Мы готовим ряд документов, которые послужат своего рода мостом к членству», — приводит портал слова представителя Госдепартамента США. Вопросы, связанные с обещанием членства Украине в НАТО, остаются открытыми и обсуждаются в преддверии саммита.
Дипломатический источник в альянсе указывает на сложность формулирования обещания, которое должно учитывать перспективу членства Украины в альянсе и необходимость проведения реформ в стране. По словам источника, окончательное решение по этому вопросу может не быть принято до начала саммита.
Ранее сообщалось, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие десять лет. По словам генерального секретаря альянса Йена Столтенберга, Киева войдет в состав НАТО к 2034 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.