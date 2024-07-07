Ученые из США нашли способ предотвратить рак с помощью уколов для похудения

Mail Online Health: уколы для похудения предотвращают развитие 10 типов рака

07 июля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Ученые из США выявили, что инъекции для похудения предотвращают рак, сердечный приступ, инсульт и болезни почек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Революционные инъекции для похудения могут помочь предотвратить до 10 типов рака. Об этом заявляют американские ученые на основах исследования. «Препараты также могут снизить риск целого ряда видов рака, связанных с весом. Этот ряд включает и трудно диагностируемые виды, такие как рак поджелудочной железы, почек и яичников», — сообщает MailOnline Health со ссылкой на исследование. Ученые выявили, что жиросжигающие инъекции не только помогают в борьбе против ожирения, но также снижают риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Тем не менее эксперты предупредили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их выводы. Ранее ученые заявляли, что употребление моркови защитит от некоторых видов рака. Также врач-дерматолог назвала солярий опасным способом загорать. По его словам, он может вызвать рак кожи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Революционные инъекции для похудения могут помочь предотвратить до 10 типов рака. Об этом заявляют американские ученые на основах исследования. «Препараты также могут снизить риск целого ряда видов рака, связанных с весом. Этот ряд включает и трудно диагностируемые виды, такие как рак поджелудочной железы, почек и яичников», — сообщает MailOnline Health со ссылкой на исследование. Ученые выявили, что жиросжигающие инъекции не только помогают в борьбе против ожирения, но также снижают риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Тем не менее эксперты предупредили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их выводы. Ранее ученые заявляли, что употребление моркови защитит от некоторых видов рака. Также врач-дерматолог назвала солярий опасным способом загорать. По его словам, он может вызвать рак кожи.