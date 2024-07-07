Ученые из США нашли способ предотвратить рак с помощью уколов для похудения

Mail Online Health: уколы для похудения предотвращают развитие 10 типов рака
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Ученые из США выявили, что инъекции для похудения предотвращают рак, сердечный приступ, инсульт и болезни почек Фото:

Революционные инъекции для похудения могут помочь предотвратить до 10 типов рака. Об этом заявляют американские ученые на основах исследования.

«Препараты также могут снизить риск целого ряда видов рака, связанных с весом. Этот ряд включает и трудно диагностируемые виды, такие как рак поджелудочной железы, почек и яичников», — сообщает MailOnline Health со ссылкой на исследование.

Ученые выявили, что жиросжигающие инъекции не только помогают в борьбе против ожирения, но также снижают риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Тем не менее эксперты предупредили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их выводы.

Ранее ученые заявляли, что употребление моркови защитит от некоторых видов рака. Также врач-дерматолог назвала солярий опасным способом загорать. По его словам, он может вызвать рак кожи.

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Революционные инъекции для похудения могут помочь предотвратить до 10 типов рака. Об этом заявляют американские ученые на основах исследования. «Препараты также могут снизить риск целого ряда видов рака, связанных с весом. Этот ряд включает и трудно диагностируемые виды, такие как рак поджелудочной железы, почек и яичников», — сообщает MailOnline Health со ссылкой на исследование. Ученые выявили, что жиросжигающие инъекции не только помогают в борьбе против ожирения, но также снижают риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Тем не менее эксперты предупредили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их выводы. Ранее ученые заявляли, что употребление моркови защитит от некоторых видов рака. Также врач-дерматолог назвала солярий опасным способом загорать. По его словам, он может вызвать рак кожи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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