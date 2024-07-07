Ученые назвали продукт, который защитит от рака

Telegraph: употребление моркови защитит от рака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, овощи, морковь, сельское хозяйство
По мнению ученых, морковь содержит полезные каротиноиды Фото:

Ученые выяснили, что употребление моркови, из-за высокого содержания каротиноидов, снижает риск некоторых видов рака. Об этом говорится в исследовании университета Сэмфорда.

«Все дело в каротиноидах, которые содержит морковь. Более высокий уровень этих веществ в человеческой коже снижает риск хронических заболеваний и некоторых видов рака», — пишет Telegraph, ссылаясь на данные университета Сэмфорда.

Также доктор из университета Ньюкасла, Кристен Брандт добавила, что морковь подойдет тем, кто придерживается вегетарианской диеты. По ее словам, человек может получать витамин А из мяса, но вегетарианцу важно употреблять много моркови, чтобы получить этот витамин, считает доктор.

Отмечается, что каротиноиды — это фитонутриенты — химические вещества, которые естественным образом встречаются в растениях. Они отвечают за красный, оранжевый и желтый цвет многих фруктов и овощей, таких как грейпфрут, морковь, болгарский перец, помидоры и тыква.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые выяснили, что употребление моркови, из-за высокого содержания каротиноидов, снижает риск некоторых видов рака. Об этом говорится в исследовании университета Сэмфорда. «Все дело в каротиноидах, которые содержит морковь. Более высокий уровень этих веществ в человеческой коже снижает риск хронических заболеваний и некоторых видов рака», — пишет Telegraph, ссылаясь на данные университета Сэмфорда. Также доктор из университета Ньюкасла, Кристен Брандт добавила, что морковь подойдет тем, кто придерживается вегетарианской диеты. По ее словам, человек может получать витамин А из мяса, но вегетарианцу важно употреблять много моркови, чтобы получить этот витамин, считает доктор. Отмечается, что каротиноиды — это фитонутриенты — химические вещества, которые естественным образом встречаются в растениях. Они отвечают за красный, оранжевый и желтый цвет многих фруктов и овощей, таких как грейпфрут, морковь, болгарский перец, помидоры и тыква.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...