Общество Здоровье Ученые назвали продукт, который защитит от рака Telegraph: употребление моркови защитит от рака 07 июля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 + По мнению ученых, морковь содержит полезные каротиноиды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ученые выяснили, что употребление моркови, из-за высокого содержания каротиноидов, снижает риск некоторых видов рака. Об этом говорится в исследовании университета Сэмфорда. «Все дело в каротиноидах, которые содержит морковь. Более высокий уровень этих веществ в человеческой коже снижает риск хронических заболеваний и некоторых видов рака», — пишет Telegraph, ссылаясь на данные университета Сэмфорда. Также доктор из университета Ньюкасла, Кристен Брандт добавила, что морковь подойдет тем, кто придерживается вегетарианской диеты. По ее словам, человек может получать витамин А из мяса, но вегетарианцу важно употреблять много моркови, чтобы получить этот витамин, считает доктор. Отмечается, что каротиноиды — это фитонутриенты — химические вещества, которые естественным образом встречаются в растениях. Они отвечают за красный, оранжевый и желтый цвет многих фруктов и овощей, таких как грейпфрут, морковь, болгарский перец, помидоры и тыква. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученые выяснили, что употребление моркови, из-за высокого содержания каротиноидов, снижает риск некоторых видов рака. Об этом говорится в исследовании университета Сэмфорда. «Все дело в каротиноидах, которые содержит морковь. Более высокий уровень этих веществ в человеческой коже снижает риск хронических заболеваний и некоторых видов рака», — пишет Telegraph, ссылаясь на данные университета Сэмфорда. Также доктор из университета Ньюкасла, Кристен Брандт добавила, что морковь подойдет тем, кто придерживается вегетарианской диеты. По ее словам, человек может получать витамин А из мяса, но вегетарианцу важно употреблять много моркови, чтобы получить этот витамин, считает доктор. Отмечается, что каротиноиды — это фитонутриенты — химические вещества, которые естественным образом встречаются в растениях. Они отвечают за красный, оранжевый и желтый цвет многих фруктов и овощей, таких как грейпфрут, морковь, болгарский перец, помидоры и тыква. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям