Москалькова попросила проверить данные о зверском убийстве пленного из России

07 июля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Российский омбудсмен отправила обращение украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для того, чтобы проверить факт убийства военными ВСУ российского военнопленного. Об этом Москалькова написала в своем telegram-канале. «Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — говорится в посте российского омбудсмена. Она считает произошедшее грубейшим нарушением со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны понести за это суровое наказание. Ранее СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил о жестоком возмездии за этот поступок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для того, чтобы проверить факт убийства военными ВСУ российского военнопленного. Об этом Москалькова написала в своем telegram-канале. «Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — говорится в посте российского омбудсмена. Она считает произошедшее грубейшим нарушением со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны понести за это суровое наказание. Ранее СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил о жестоком возмездии за этот поступок.