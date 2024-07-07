Москалькова попросила проверить данные о зверском убийстве пленного из России

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, москалькова татьяна
Российский омбудсмен отправила обращение украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для того, чтобы проверить факт убийства военными ВСУ российского военнопленного. Об этом Москалькова написала в своем telegram-канале.

«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — говорится в посте российского омбудсмена. Она считает произошедшее грубейшим нарушением со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны понести за это суровое наказание.

Ранее СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил о жестоком возмездии за этот поступок.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для того, чтобы проверить факт убийства военными ВСУ российского военнопленного. Об этом Москалькова написала в своем telegram-канале. «Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — говорится в посте российского омбудсмена. Она считает произошедшее грубейшим нарушением со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны понести за это суровое наказание. Ранее СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил о жестоком возмездии за этот поступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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