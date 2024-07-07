Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

07 июля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Канделаки заявила, что пострадавшей оказывают поддержку Фото: Размик Закарян © URA.RU В ночь на 6 июля в Москве произошло нападение на сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Заместитель генерального директора «Газпром?Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила факт изнасилования и выразила поддержку пострадавшей. «Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона», — заявила Канделаки в своем telegram-канале. Инцидент произошел около телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. По информации telegram-канала Baza, задержаны трое подозреваемых иностранцев. Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двух человек: одного при попытке скрыться в лесопарковой зоне и второго возле станции метро ВДНХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 6 июля в Москве произошло нападение на сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Заместитель генерального директора «Газпром?Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила факт изнасилования и выразила поддержку пострадавшей. «Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона», — заявила Канделаки в своем telegram-канале. Инцидент произошел около телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. По информации telegram-канала Baza, задержаны трое подозреваемых иностранцев. Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двух человек: одного при попытке скрыться в лесопарковой зоне и второго возле станции метро ВДНХ.