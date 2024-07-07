07 июля 2024

Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, канделаки тина
Канделаки заявила, что пострадавшей оказывают поддержку Фото:

В ночь на 6 июля в Москве произошло нападение на сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Заместитель генерального директора «Газпром?Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила факт изнасилования и выразила поддержку пострадавшей.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона», — заявила Канделаки в своем telegram-канале.

Инцидент произошел около телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. По информации telegram-канала Baza, задержаны трое подозреваемых иностранцев. Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двух человек: одного при попытке скрыться в лесопарковой зоне и второго возле станции метро ВДНХ.

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В ночь на 6 июля в Москве произошло нападение на сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Заместитель генерального директора «Газпром?Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила факт изнасилования и выразила поддержку пострадавшей. «Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона», — заявила Канделаки в своем telegram-канале. Инцидент произошел около телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. По информации telegram-канала Baza, задержаны трое подозреваемых иностранцев. Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двух человек: одного при попытке скрыться в лесопарковой зоне и второго возле станции метро ВДНХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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