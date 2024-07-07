07 июля 2024
06 июля 2024

Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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История нападения собаки может быть связана с другими аналогичными в рамках уголовного дела
История нападения собаки может быть связана с другими аналогичными в рамках уголовного дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям из Югры проверить историю с нападением бродячей собаки на ребенка в Нижневартовске с другими аналогичными случаями, которые уже объединены в уголовное дело. Информация сообщается в telegram-канале ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Нижневартовске на несовершеннолетнего ребенка напала бродячая собака и укусила его. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело по фактам нападения бродячих собак на людей. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре дать правовую оценку произошедшему в рамках расследуемого уголовного дела по другим аналогичным фактам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в Нижневартовске на улице Молодежной. На ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию в соцсетях после произошедшего. По данному факту начата проверка со стороны окружной прокуратуры.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям из Югры проверить историю с нападением бродячей собаки на ребенка в Нижневартовске с другими аналогичными случаями, которые уже объединены в уголовное дело. Информация сообщается в telegram-канале ведомства. «В СМИ сообщается, что в Нижневартовске на несовершеннолетнего ребенка напала бродячая собака и укусила его. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело по фактам нападения бродячих собак на людей. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре дать правовую оценку произошедшему в рамках расследуемого уголовного дела по другим аналогичным фактам», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в Нижневартовске на улице Молодежной. На ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию в соцсетях после произошедшего. По данному факту начата проверка со стороны окружной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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