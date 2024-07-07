Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на ребенка в ХМАО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям из Югры проверить историю с нападением бродячей собаки на ребенка в Нижневартовске с другими аналогичными случаями, которые уже объединены в уголовное дело. Информация сообщается в telegram-канале ведомства.
«В СМИ сообщается, что в Нижневартовске на несовершеннолетнего ребенка напала бродячая собака и укусила его. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело по фактам нападения бродячих собак на людей. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре дать правовую оценку произошедшему в рамках расследуемого уголовного дела по другим аналогичным фактам», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в Нижневартовске на улице Молодежной. На ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию в соцсетях после произошедшего. По данному факту начата проверка со стороны окружной прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!