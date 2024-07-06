06 июля 2024
05 июля 2024

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за нападения бездомной собаки на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака укусила ребенка за ягодицу
Собака укусила ребенка за ягодицу Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит случай, к котором ребенок пострадал от укусов бродячей собаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Прокуратура Нижневартовска проведет проверку по сообщению о пострадавшем от укусов собаки ребенке в Нижневартовске. Она организована по факту причинения вреда здоровью ребенку в результате нападения бездомной собаки», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.   

Во время проверки будет дана оценка работе местной администрации по организации отлова животных без владельцев. Также будет оценена деятельность подрядчика, исполняющего муниципальный контракт по отлову. 

На улице Молодежной, 14 на ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию после происшествия в соцсетях. На ней видны порванные шорты мальчика и кровавый укус на ягодице. 

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит случай, к котором ребенок пострадал от укусов бродячей собаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Прокуратура Нижневартовска проведет проверку по сообщению о пострадавшем от укусов собаки ребенке в Нижневартовске. Она организована по факту причинения вреда здоровью ребенку в результате нападения бездомной собаки», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.    Во время проверки будет дана оценка работе местной администрации по организации отлова животных без владельцев. Также будет оценена деятельность подрядчика, исполняющего муниципальный контракт по отлову.  На улице Молодежной, 14 на ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию после происшествия в соцсетях. На ней видны порванные шорты мальчика и кровавый укус на ягодице. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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