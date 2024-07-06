Прокуратура ХМАО начала проверку из-за нападения бездомной собаки на ребенка

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит случай, к котором ребенок пострадал от укусов бродячей собаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Нижневартовска проведет проверку по сообщению о пострадавшем от укусов собаки ребенке в Нижневартовске. Она организована по факту причинения вреда здоровью ребенку в результате нападения бездомной собаки», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Во время проверки будет дана оценка работе местной администрации по организации отлова животных без владельцев. Также будет оценена деятельность подрядчика, исполняющего муниципальный контракт по отлову.
На улице Молодежной, 14 на ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Мать ребенка выложила фотографию после происшествия в соцсетях. На ней видны порванные шорты мальчика и кровавый укус на ягодице.
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