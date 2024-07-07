В бухте Инал эвакуируют базы отдыха из-за разросшегося до 6000 квадратов пожара

В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) эвакуировали три баз отдыха из-за пожара, который разгорелся до 6000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ.
«Три базы эвакуировали в бухте Инал. Речь об „Афалине“, „Высоте“ и „Лазури“. Отдыхающие собрались на парковках. Идет ликвидация возгорания», — передает telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что отдыхающих эвакуировал персонал. Решение приняли администрация и сами постояльцы.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что площадь пожара составляет 6000 квадратных метров. По его словам, в тушении задействован 65 человек и девять единиц техники. «Выехал на место… Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», — написал Бойко в своем telegram-канале.
Сосновая роща загорелась в ночь на 8 июля. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.