07 июля 2024

В бухте Инал эвакуируют базы отдыха из-за разросшегося до 6000 квадратов пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Бойко подтвердил, что людей эвакуируют (архивное фото)
Сергей Бойко подтвердил, что людей эвакуируют (архивное фото) Фото:

В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) эвакуировали три баз отдыха из-за пожара, который разгорелся до 6000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ.

«Три базы эвакуировали в бухте Инал. Речь об „Афалине“, „Высоте“ и „Лазури“. Отдыхающие собрались на парковках. Идет ликвидация возгорания», — передает telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что отдыхающих эвакуировал персонал. Решение приняли администрация и сами постояльцы.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что площадь пожара составляет 6000 квадратных метров. По его словам, в тушении задействован 65 человек и девять единиц техники. «Выехал на место… Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», — написал Бойко в своем telegram-канале.

Сосновая роща загорелась в ночь на 8 июля. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.

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В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) эвакуировали три баз отдыха из-за пожара, который разгорелся до 6000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ. «Три базы эвакуировали в бухте Инал. Речь об „Афалине“, „Высоте“ и „Лазури“. Отдыхающие собрались на парковках. Идет ликвидация возгорания», — передает telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что отдыхающих эвакуировал персонал. Решение приняли администрация и сами постояльцы. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что площадь пожара составляет 6000 квадратных метров. По его словам, в тушении задействован 65 человек и девять единиц техники. «Выехал на место… Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», — написал Бойко в своем telegram-канале. Сосновая роща загорелась в ночь на 8 июля. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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