Города ХМАО и ЯНАО стали лидерами по уровню отраслевых зарплат

Города Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск (ХМАО) и Салехард (ЯНАО) вошли в рейтинг городов РФ по уровню отраслевых зарплат. В исследовании аналитиков сообщается, что наибольшие доходы в столице Ямала получают госслужащие, а в Югре — работники добывающей отрасли.
«В рейтинг городов России по уровню зарплат в различных отраслях вошли города ХМАО и ЯНАО. Салехард расположился на 5-м месте с показателем в 209 тысяч рублей у госслужащих. 8, 15 и 16 строчки рейтинга занимают работники добывающей отрасли в Ханты-Мансийске с доходом в 194 тыс. рублей, Сургуте — 150 тыс. рублей и Нижневартовске — 140 тысяч рублей соответственно», — следует из рейтинга РИА Новости. Данные приведены за первый квартал 2024 года.
Всего в рейтинг вошло 100 городов России. Лидером стал Южно-Сахалинск. В нем сотрудники добывающей отрасли ежемесячно получают в среднем 443 тысячи рублей. В целом по стране сохраняется тенденция к росту номинальных зарплат. Только за первый квартал текущего года она увеличилась на 19,5% и в среднем по РФ составила 80,6 тысяч рублей.
В рейтинг также вошла Тюмень. Столица соседнего региона заняла третью строчку среди городов России по уровню отраслевых зарплат. Здесь больше всего получают сотрудники добывающей отрасли. Их средняя зарплата составляет 267 000 рублей.
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