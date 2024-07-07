Коалиция Меланшона победила на выборах Франции партию Макрона и Ле Пен

Партия Макрона заняла второе место
Во Франции стали известны итоги парламентских выборов, на которых первое место заняла коалиция «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Об этом сообщает французская пресса.
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«Новый народный фронт (НФП) занял первое место во втором туре выборов в законодательные органы, опередив коалицию „Вместе“ и „Национальное объединение (RN)“, — передает газета Le Figaro. Таким образом, партии депутата Марин Ле Пен, а также президента Эмманюэля Макрона потерпели сокрушительное поражение на выборах.
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