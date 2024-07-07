07 июля 2024

Коалиция Меланшона победила на выборах Франции партию Макрона и Ле Пен

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Партия Макрона заняла второе место
Партия Макрона заняла второе место Фото:

Во Франции стали известны итоги парламентских выборов, на которых первое место заняла коалиция «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Об этом сообщает французская пресса.

«Новый народный фронт (НФП) занял первое место во втором туре выборов в законодательные органы, опередив коалицию „Вместе“ и „Национальное объединение (RN)“, — передает газета Le Figaro. Таким образом, партии депутата Марин Ле Пен, а также президента Эмманюэля Макрона потерпели сокрушительное поражение на выборах.

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Во Франции стали известны итоги парламентских выборов, на которых первое место заняла коалиция «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Об этом сообщает французская пресса. «Новый народный фронт (НФП) занял первое место во втором туре выборов в законодательные органы, опередив коалицию „Вместе“ и „Национальное объединение (RN)“, — передает газета Le Figaro. Таким образом, партии депутата Марин Ле Пен, а также президента Эмманюэля Макрона потерпели сокрушительное поражение на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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