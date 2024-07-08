Нидерланды предоставят Киеву криминалистическую лабораторию на миллионы евро

08 июля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Стоимость лаборатории составляет шесть миллионов евро (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию. Ее стоимость составляет около шести миллионов евро. Об этом рассказал глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп. «По согласованию с министром обороны нашей страны (Рубеном Брекелмансом — прим. URA.RU) я подтвердил предоставление передвижной криминалистической лаборатории Украине, включая одноразовые материалы и программное обеспечение… Ее стоимость составляет около 6 миллионов евро и ее как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях», — написал Каспар Велдкамп в соцсети Х. В Нидерландах на днях присягу принял новый состав правительства страны. В своем первом выступлении премьер-министр страны Дик Схоф подчеркнул, что его Украина может рассчитывать на поддержку его страны. Министр обороны страны Брекелманс уже посетил Киев лично. При этом партия, выигравшая парламентские выборы, изначально выступала против военной поддержки Киеву. Ранее экс-глава Минобороны Нидерландов обещала поставить ВСУ американские истребители F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию. Ее стоимость составляет около шести миллионов евро. Об этом рассказал глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп. «По согласованию с министром обороны нашей страны (Рубеном Брекелмансом — прим. URA.RU) я подтвердил предоставление передвижной криминалистической лаборатории Украине, включая одноразовые материалы и программное обеспечение… Ее стоимость составляет около 6 миллионов евро и ее как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях», — написал Каспар Велдкамп в соцсети Х. В Нидерландах на днях присягу принял новый состав правительства страны. В своем первом выступлении премьер-министр страны Дик Схоф подчеркнул, что его Украина может рассчитывать на поддержку его страны. Министр обороны страны Брекелманс уже посетил Киев лично. При этом партия, выигравшая парламентские выборы, изначально выступала против военной поддержки Киеву. Ранее экс-глава Минобороны Нидерландов обещала поставить ВСУ американские истребители F-16.