Зеленский намерен посетить Польшу, чтобы выпросить место Украины в НАТО

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Владимир Зеленский намерен посетить Польшу перед саммитом НАТО
Владимир Зеленский намерен посетить Польшу перед саммитом НАТО Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Польшу, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, а также перспективы вступления Киева в альянс. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. 

«Это важный визит [со стороны Зеленского]. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса и поддержке Украины. <...> Этот вопрос [о вступлении Украины в НАТО], вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Киева в альянс", — подчеркнул замминистра в эфире польского радио. По словам Шейны, разговор в Варшаве в целом будет посвящен членству Украины в военном объединении.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Отмечается, что в ходе мероприятия пройдет обсуждение украинской поддержки. Штаты планируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны страны. Об этом рассказали представители госдепа США. Зеленский также планирует встретиться с американским главой Джо Байденом в ходе саммита, передает MK.RU. Однако встреча пройдет не тет-а-тет, сообщает Life.

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Украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Польшу, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, а также перспективы вступления Киева в альянс. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.  «Это важный визит [со стороны Зеленского]. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса и поддержке Украины. <...> Этот вопрос [о вступлении Украины в НАТО], вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Киева в альянс", — подчеркнул замминистра в эфире польского радио. По словам Шейны, разговор в Варшаве в целом будет посвящен членству Украины в военном объединении. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Отмечается, что в ходе мероприятия пройдет обсуждение украинской поддержки. Штаты планируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны страны. Об этом рассказали представители госдепа США. Зеленский также планирует встретиться с американским главой Джо Байденом в ходе саммита, передает MK.RU. Однако встреча пройдет не тет-а-тет, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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