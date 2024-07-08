Зеленский намерен посетить Польшу, чтобы выпросить место Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Польшу, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, а также перспективы вступления Киева в альянс. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
«Это важный визит [со стороны Зеленского]. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса и поддержке Украины. <...> Этот вопрос [о вступлении Украины в НАТО], вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Киева в альянс", — подчеркнул замминистра в эфире польского радио. По словам Шейны, разговор в Варшаве в целом будет посвящен членству Украины в военном объединении.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Отмечается, что в ходе мероприятия пройдет обсуждение украинской поддержки. Штаты планируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны страны. Об этом рассказали представители госдепа США. Зеленский также планирует встретиться с американским главой Джо Байденом в ходе саммита, передает MK.RU. Однако встреча пройдет не тет-а-тет, сообщает Life.
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