Forbes раскрыл, какие российские миллиардеры платят больше всего налогов

Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ по версии Forbes

11 июля 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

Леонид Михельсон стал лидером по размеру дивидендов и выплаченного НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журнал Forbes обновил свой ежегодный список, отметив 22 состоятельных россиянина по размеру суммы уплаченного НДФЛ за 2023 год. В этом году на первом месте оказался ключевой акционер ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с дивидендами в размере 105 млрд рублей. В десятку самых богатых людей России также вошли Илья Димов, Петр Ходыкин и другие известные предприниматели, подробности о которых представлены в материале URA.RU. 1. Леонид Михельсон Является ключевым акционером ПАО «Новатэк», ООО «Левит» и ООО «Траст» с НДФЛ в 10,979 млрд рублей и личным доходом в 73,191 млрд рублей. В 2022 году он увеличил свою долю в «Новатэке» до 14,4% и получил дивиденды на сумму 105 млрд рублей, при этом активно инвестируя в социальные проекты, включая строительство зимовочного комплекса для станции «Восток» и Дом культуры «ГЭС-2». 2. Илья Димов На втором месте представлен владелец компании «Стройпроектсервис», обслуживающая «Газпром инвест» с НДФЛ в 3,776 млрд рублей и личным доходом в 25,175 млрд рублей. В 2023 году его компания заработала 70,6 млрд рублей выручки и 29,4 млрд рублей чистой прибыли, выплатив Димову 25 млрд рублей дивидендов. 3. Петр Ходыкин Бенефициар ООО «Торговый дом «Риф», ныне «Родные поля», одного из крупнейших экспортеров зерна из России с рассчитанным НДФЛ в 3,060 млрд рублей и личным доходом в 20,399 млрд рублей. Компания в 2023 году получила выручку в 300 млрд рублей и чистую прибыль в 23,8 млрд рублей, выплатив Ходыкину 20,4 млрд рублей дивидендов. 4. Татьяна Литвиненко С НДФЛ в 2,917 млрд рублей и личным доходом в 19,448 млрд рублей, получила в мае 2022 года 20,6% акций «Фосагро» от своего супруга, ректора Санкт-Петербургского горного университета. 5. Вагит Алекперов Пятое место занял совладелец ПАО «Лукойл» с НДФЛ в 2,87 млрд рублей и личным доходом в 19,133 млрд рублей. В 2023 году он получил дивиденды на сумму 177,4 млрд рублей, контролируя большую часть акций через закрытые паевые фонды и трасты. 6. Сергей Шишкарев Председатель совета директоров группы «Дело», владеет 51% ООО «УК «Дело» с НДФЛ в 2,754 млрд рублей и личным доходом в 18,361 млрд рублей. В 2023 году группа выплатила ему дивиденды на общую сумму в 36 млрд рублей. 7. Андрей Дудко с НДФЛ в 2,242 млрд рублей и личным доходом в 14,948 млрд рублей, является владельцем ООО «АВД-Трейд» и ООО «АВД-Капитал». Его компания «АВД-Трейд» в 2023 году заработала 45,3 млрд рублей выручки и 10,1 млрд рублей прибыли. 8. Михаил Медведев Основатель АО «Группа ЦДС», заплатил 2,085 млрд рублей НДФЛ и получил 13,900 млрд рублей дохода, его компания выплатила почти 14 млрд рублей дивидендов. 9. Владислав Филев Один из акционеров группы S7 с НДФЛ в 1,601 млрд рублей и личным доходом в 10,671 млрд рублей. В 2023 году ЗАО «Группа компаний С7» выплатило дивиденды в 21,9 млрд рублей. 10. Дмитрий Родов Владелец «Логистик-центр„с НДФЛ в 1,554 млрд рублей и личным доходом в 10,36 млрд рублей. В 2023 году его компания заработала почти 47 млрд рублей выручки и 5,4 млрд рублей чистой прибыли. В 2024 году в России произошли значительные изменения в системе налогообложения доходов физических лиц. Изменения коснулись прежде всего ставок НДФЛ, которые теперь варьируются от 13% до 22%, в зависимости от уровня дохода граждан. Эти меры затронут около 2 миллионов россиян, однако для большинства налоговая ставка останется на прежнем уровне. Госдума предложила ввести дифференцированный НДФЛ с двух средних месячных зарплат по стране, но правительство установило порог в 200 тысяч рублей. Таким образом, при доходе до этой суммы сохраняется ставка в 13%. Выше этого порога ставки будут увеличиваться, достигая 22% для доходов свыше 50 миллионов рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журнал Forbes обновил свой ежегодный список, отметив 22 состоятельных россиянина по размеру суммы уплаченного НДФЛ за 2023 год. В этом году на первом месте оказался ключевой акционер ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с дивидендами в размере 105 млрд рублей. В десятку самых богатых людей России также вошли Илья Димов, Петр Ходыкин и другие известные предприниматели, подробности о которых представлены в материале URA.RU. Является ключевым акционером ПАО «Новатэк», ООО «Левит» и ООО «Траст» с НДФЛ в 10,979 млрд рублей и личным доходом в 73,191 млрд рублей. В 2022 году он увеличил свою долю в «Новатэке» до 14,4% и получил дивиденды на сумму 105 млрд рублей, при этом активно инвестируя в социальные проекты, включая строительство зимовочного комплекса для станции «Восток» и Дом культуры «ГЭС-2». На втором месте представлен владелец компании «Стройпроектсервис», обслуживающая «Газпром инвест» с НДФЛ в 3,776 млрд рублей и личным доходом в 25,175 млрд рублей. В 2023 году его компания заработала 70,6 млрд рублей выручки и 29,4 млрд рублей чистой прибыли, выплатив Димову 25 млрд рублей дивидендов. Бенефициар ООО «Торговый дом «Риф», ныне «Родные поля», одного из крупнейших экспортеров зерна из России с рассчитанным НДФЛ в 3,060 млрд рублей и личным доходом в 20,399 млрд рублей. Компания в 2023 году получила выручку в 300 млрд рублей и чистую прибыль в 23,8 млрд рублей, выплатив Ходыкину 20,4 млрд рублей дивидендов. С НДФЛ в 2,917 млрд рублей и личным доходом в 19,448 млрд рублей, получила в мае 2022 года 20,6% акций «Фосагро» от своего супруга, ректора Санкт-Петербургского горного университета. Пятое место занял совладелец ПАО «Лукойл» с НДФЛ в 2,87 млрд рублей и личным доходом в 19,133 млрд рублей. В 2023 году он получил дивиденды на сумму 177,4 млрд рублей, контролируя большую часть акций через закрытые паевые фонды и трасты. Председатель совета директоров группы «Дело», владеет 51% ООО «УК «Дело» с НДФЛ в 2,754 млрд рублей и личным доходом в 18,361 млрд рублей. В 2023 году группа выплатила ему дивиденды на общую сумму в 36 млрд рублей. с НДФЛ в 2,242 млрд рублей и личным доходом в 14,948 млрд рублей, является владельцем ООО «АВД-Трейд» и ООО «АВД-Капитал». Его компания «АВД-Трейд» в 2023 году заработала 45,3 млрд рублей выручки и 10,1 млрд рублей прибыли. Основатель АО «Группа ЦДС», заплатил 2,085 млрд рублей НДФЛ и получил 13,900 млрд рублей дохода, его компания выплатила почти 14 млрд рублей дивидендов. Один из акционеров группы S7 с НДФЛ в 1,601 млрд рублей и личным доходом в 10,671 млрд рублей. В 2023 году ЗАО «Группа компаний С7» выплатило дивиденды в 21,9 млрд рублей. Владелец «Логистик-центр„с НДФЛ в 1,554 млрд рублей и личным доходом в 10,36 млрд рублей. В 2023 году его компания заработала почти 47 млрд рублей выручки и 5,4 млрд рублей чистой прибыли. В 2024 году в России произошли значительные изменения в системе налогообложения доходов физических лиц. Изменения коснулись прежде всего ставок НДФЛ, которые теперь варьируются от 13% до 22%, в зависимости от уровня дохода граждан. Эти меры затронут около 2 миллионов россиян, однако для большинства налоговая ставка останется на прежнем уровне. Госдума предложила ввести дифференцированный НДФЛ с двух средних месячных зарплат по стране, но правительство установило порог в 200 тысяч рублей. Таким образом, при доходе до этой суммы сохраняется ставка в 13%. Выше этого порога ставки будут увеличиваться, достигая 22% для доходов свыше 50 миллионов рублей в месяц.