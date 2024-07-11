Мальчик попал в больницу и год не сможет выходить на солнце после контакта с обычным сорняком

MailOnlineNews: мальчик год не сможет выходить на солнце из-за ожога борщевиком
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Виды поселка. Покча, заросли травы, борщевик
Сок борщевика вызывает сильные ожоги, которые могут повторяться месяцами и даже годами Фото:

После контакта с борщевиком 13-летний Майкл Тейлор из Великобритании будет вынужден год избегать солнечного света. Сок растения вызвал болезненный ожог, сообщили в СМИ.

«Майкла Тейлора срочно доставили в королевскую больницу Виктории в Ньюкасле. Теперь он должен держать ноги подальше от солнечного света в течение следующих 12 месяцев после столкновения с гигантским борщевиком», — пишет портал Mail Online News.

Ожоги от борщевика могут обостряться месяцами и даже годами. В течение года после столкновения с борщевиком нельзя подвергать место контакта воздействию солнечных лучей, поскольку оно сверхчувствительно к теплу и свету.

Сначала на месте контакта с растением у мальчика появилась сыпь, затем каждые 20 минут стали образовываться волдыри. Майкл провел в больнице четыре дня, где ожог обработали и выписали мальчику антибиотики. Несмотря на это, боль не давала подростку спать, принимать душ. Вынужденный сидеть дома, он не мог даже увидеться с друзьями.

После контакта с соком борщевика следует немедленно и тщательно промыть это место холодной водой с мылом. Также нужно обратиться к врачу и не подвергать место контакта воздействию солнца.

Ранее жители Златоуста Челябинской области жаловались на заросли борщевика у водоема, где любят отдыхать. Для безопасности людей там проводят регулярный покос травы с последующей химобработкой. Также стало известно, что дачников в Тюмени будут штрафовать за борщевик на их участках.

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После контакта с борщевиком 13-летний Майкл Тейлор из Великобритании будет вынужден год избегать солнечного света. Сок растения вызвал болезненный ожог, сообщили в СМИ. «Майкла Тейлора срочно доставили в королевскую больницу Виктории в Ньюкасле. Теперь он должен держать ноги подальше от солнечного света в течение следующих 12 месяцев после столкновения с гигантским борщевиком», — пишет портал Mail Online News. Ожоги от борщевика могут обостряться месяцами и даже годами. В течение года после столкновения с борщевиком нельзя подвергать место контакта воздействию солнечных лучей, поскольку оно сверхчувствительно к теплу и свету. Сначала на месте контакта с растением у мальчика появилась сыпь, затем каждые 20 минут стали образовываться волдыри. Майкл провел в больнице четыре дня, где ожог обработали и выписали мальчику антибиотики. Несмотря на это, боль не давала подростку спать, принимать душ. Вынужденный сидеть дома, он не мог даже увидеться с друзьями. После контакта с соком борщевика следует немедленно и тщательно промыть это место холодной водой с мылом. Также нужно обратиться к врачу и не подвергать место контакта воздействию солнца. Ранее жители Златоуста Челябинской области жаловались на заросли борщевика у водоема, где любят отдыхать. Для безопасности людей там проводят регулярный покос травы с последующей химобработкой. Также стало известно, что дачников в Тюмени будут штрафовать за борщевик на их участках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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