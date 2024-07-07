Возле челябинского озера скосят ядовитое растение. Фото

Вокруг озета Тарелка в Златоусте скосят борщевик

08 июля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Борщевик является ядовитым растением и способен вызывать сильные ожоги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на заросли ядовитого растения борщевик, которые обнаружили возле водоема «Тарелка». в администрации города URA.RU ответили, что территория будет скошена и обработана химикатами. «Златоуст, место отдыха горожан — водоем „Тарелка“ — заражается карантинным растением борщевик Сосновского. Инспекция не реагирует», — сообщил местный житель Андрей П. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста, на территории муниципальной зоны отдыха у водоема «Тарелка» покос травы производится регулярно. В том числе, для обеспечения безопасности жителей, удаляется борщевик с соответствующей химобработкой. «УЖКХ и территориальный отдел проконтролируют, чтобы эта работа также была проведена и на прочих участках, которые не относятся к зоне ответственности муниципалитета. Соответствующая задача перед собственниками поставлена», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста. Ранее челябинский врач Тарасов напомнил об опасности лечить ожоги борщевиком народными средствами. За сорняк на территории личного хозяйства предусмотрены штрафы. Борщевик разрастается вокруг водоема Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на заросли ядовитого растения борщевик, которые обнаружили возле водоема «Тарелка». в администрации города URA.RU ответили, что территория будет скошена и обработана химикатами. «Златоуст, место отдыха горожан — водоем „Тарелка“ — заражается карантинным растением борщевик Сосновского. Инспекция не реагирует», — сообщил местный житель Андрей П. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста, на территории муниципальной зоны отдыха у водоема «Тарелка» покос травы производится регулярно. В том числе, для обеспечения безопасности жителей, удаляется борщевик с соответствующей химобработкой. «УЖКХ и территориальный отдел проконтролируют, чтобы эта работа также была проведена и на прочих участках, которые не относятся к зоне ответственности муниципалитета. Соответствующая задача перед собственниками поставлена», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста. Ранее челябинский врач Тарасов напомнил об опасности лечить ожоги борщевиком народными средствами. За сорняк на территории личного хозяйства предусмотрены штрафы.