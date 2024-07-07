Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на заросли ядовитого растения борщевик, которые обнаружили возле водоема «Тарелка». в администрации города URA.RU ответили, что территория будет скошена и обработана химикатами.
«Златоуст, место отдыха горожан — водоем „Тарелка“ — заражается карантинным растением борщевик Сосновского. Инспекция не реагирует», — сообщил местный житель Андрей П.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста, на территории муниципальной зоны отдыха у водоема «Тарелка» покос травы производится регулярно. В том числе, для обеспечения безопасности жителей, удаляется борщевик с соответствующей химобработкой.
«УЖКХ и территориальный отдел проконтролируют, чтобы эта работа также была проведена и на прочих участках, которые не относятся к зоне ответственности муниципалитета. Соответствующая задача перед собственниками поставлена», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
Ранее челябинский врач Тарасов напомнил об опасности лечить ожоги борщевиком народными средствами. За сорняк на территории личного хозяйства предусмотрены штрафы.
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