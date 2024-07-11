На птицефабрике в Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, цыплята, птицефабрика рефтинская, производство, цех инкубации
На птицефабрике в Марий Эл были заражены 36 сотрудников Фото:

На марийской птицефабрике госпитализированы 36 сотрудников в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у них стафилококковая инфекция, сообщил источник.

«36 работников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил РЕН ТВ. Телеканал ссылается на источник.

Ранее в России произошла вспышка ботулизма. В течение июня более 200 случаев заболевания были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и других регионах. Все пострадавшие заказывали доставку еды. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и арестованы четыре человека.

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На марийской птицефабрике госпитализированы 36 сотрудников в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у них стафилококковая инфекция, сообщил источник. «36 работников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил РЕН ТВ. Телеканал ссылается на источник. Ранее в России произошла вспышка ботулизма. В течение июня более 200 случаев заболевания были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и других регионах. Все пострадавшие заказывали доставку еды. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и арестованы четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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