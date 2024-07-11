На птицефабрике в Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников

11 июля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

На птицефабрике в Марий Эл были заражены 36 сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU На марийской птицефабрике госпитализированы 36 сотрудников в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у них стафилококковая инфекция, сообщил источник. «36 работников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил РЕН ТВ. Телеканал ссылается на источник. Ранее в России произошла вспышка ботулизма. В течение июня более 200 случаев заболевания были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и других регионах. Все пострадавшие заказывали доставку еды. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и арестованы четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На марийской птицефабрике госпитализированы 36 сотрудников в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у них стафилококковая инфекция, сообщил источник. «36 работников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил РЕН ТВ. Телеканал ссылается на источник. Ранее в России произошла вспышка ботулизма. В течение июня более 200 случаев заболевания были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и других регионах. Все пострадавшие заказывали доставку еды. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и арестованы четыре человека.