На птицефабрике в Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников

На марийской птицефабрике госпитализированы 36 сотрудников в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, у них стафилококковая инфекция, сообщил источник.
«36 работников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщил РЕН ТВ. Телеканал ссылается на источник.
Ранее в России произошла вспышка ботулизма. В течение июня более 200 случаев заболевания были выявлены в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и других регионах. Все пострадавшие заказывали доставку еды. Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе», чьи салаты стали причиной отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и арестованы четыре человека.
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