В Роскачестве рассказали, какую гречку лучше не покупать

В гречневой крупе марок «Лента», «Вишневый сад» и «Красная цена» обнаружили недовес. В гречке «Правильный выбор», «Щедрый год» и «Агрокомплекс Выселковский» найдено большое количество дробленых зерен, рассказали в Роскачестве о результатах исследования.
Найденные нарушения
Недовес был обнаружен в гречке марок «Лента», «Вишневый сад» и «Красная цена». В гречневой крупе Passim, «Теплые традиции», ЗАО «Цитадель» и «Лавровская» доля белка меньше, чем указано на упаковке. Реальное количество углеводов отличается у перечисленных производителей, а также у марок «Агромастер», «Алтайская сказка», «Вишневый сад», «Раздолье золотое», сообщает РБК Life о результатах экспертизы.
Найдены нарушения и в количестве дробленых ядер. Чем больше дробленых зерен, тем хуже будет качество приготовленной крупы, поясняют эксперты. При варке нецельные ядра просто превратятся в кисель.
Действующий ГОСТ допускает не более трех процентов «дробленки» для первого сорта и не более двух для высшего. Несоответствия нормам нашли в гречке марок «Правильный выбор» (количество дробленых зерен превышено в десять раз!), «Щедрый год» и «Агрокомплекс Выселковский».
Несмотря на выявленные нарушения, вся проверенная крупа оказалась безопасной. В гречке не нашли минеральной примеси, сорных растений, вредителей, пестицидов и токсинов.
«В исследованной продукции нет бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, почвенных бактерий, дрожжей и плесени», — сообщили в Роскачестве.
Самая качественная гречневая крупа
По сообщению ведомства, Знака качества может получить гречневая крупа марок «Увелка», Ozon fresh, «ВкусВилл», «Магнит», «Мистраль», «Макфа», «Селяночка», Spar, «Маркет Перекресток», «Царь», «Самокат», Arivera.
Чем отличается гречка в пакетиках от рассыпной
Гречневая крупа в порционных пакетах ничем не отличается от рассыпной. В них содержится одинаковое количество витаминов и аминокислот, сообщили эксперты.
В Роскачестве также назвали продукты, которые лучше не употреблять одновременно с гречкой. Так, сочетание крупы и молока может вызвать вздутие, боли в желудке и тошноту. Комбинация с яйцами — изжогу и диарею из-за высокой нагрузки на организм.
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