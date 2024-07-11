Челябинский суд ждет данные о покупателе доли Косилова в «Рависе»

Арбитражный суд Челябинской области ждет сведения о покупателе акций агрохолдинга «Равис» бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, компании «Уральская агропромышленная группа» (»УАГ»). Как следует из сайта картотеки арбитражных дел, суд отложен до поступления данных в августе.
«Отложить судебное заседание на 16 августа. Истребовать у АО „Статус“ выписку по счету депо, открытому обществом „УАГ“», — отмечено в определении суда.
Ответчиками по иску «Рависа» выступают Андрей и Аниса Косиловы, Наиля и Эдем Асановы, компания «УАГ». В конце 2023 года актив, состоявший из 66 млн 833 тысяч 337 и еще двух акций, перешел к свердловчанам.
Истец потребовал признать сделки недействительными. В качестве последствия такого признания «Равис» попросил перевести на себя права и обязанности покупателя ценных бумаг. Сведения о счете депо отражают принадлежность ценных бумаг покупателю.
В июне «Равис» отказался от требования к семье Косилова предоставить информацию о сделке. К отказу от иска привело то, что «УАГ» добровольно передало второй стороне интересовавшие ее сведения.
При подготовке информации URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора, «Равис» и «УАГ». К моменту публикации ответы не поступили.
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