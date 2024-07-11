Какие грибы спасут от рака: где их найти и как отличить. Фото

Ученые УрФУ обнаружили, что трутовые грибы способны бороться с раком

11 июля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ученые считают, что некоторые грибы имеют особые соединения, способные подавлять раковые клетки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские ученые из УрФУ, а именно — сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии провели ряд исследований и обнаружили, что трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, способствуют подавлению раковых клеток. Исследование проводилось совместно с сотрудниками лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма из Университета Внутренней Монголии в Китае. URA.RU рассказывает подробнее о результатах научных трудов. Особенности трутовых грибов Исследователи обнаружили новые полезные свойства трутовых грибов, растущих на деревьях. Выяснилось, что эти грибы обладают антиоксидантными свойствами и способны влиять на клеточные процессы, в том числе подавлять развитие раковых клеток. Трутовые грибы содержат терпеноиды и стероиды — соединения, известные своими многофункциональными свойствами и биологической активностью. Эти компоненты играют важную роль в жизни растений и животных, а также присутствуют в клеточных мембранах. Терпеноиды, как правило, синтезируются именно у растений. Грибы же, как выяснилось, синтезируют как растительные, так и животные соединения. Трутовый гриб имеет ряд уникальных свойств Фото: Eric Steinert/CC BY-SA 3.0/Wikipedia Специалисты отметили, что в России издавна использовали трутовик скошенный или чагу как противоопухолевое и средство, укрепляющее иммунитет. Современная медицина подтвердила, что в чаге содержатся компоненты, замедляющие рост опухолей, — подчеркнула профессор. Грибы рейши (или ганодерма блестящая) также наиболее известны в традиционной и хорошо изучены в современной медицине Китая, Японии, Кореи, рассказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. Уральские трутовые грибы имеют ряд аналогичных свойств. Грибы как часть профилактики рака В целом изучалась биологическая активность грибов и влияние их экстрактов. Исследования показали, что грибные экстракты безвредны для здоровых человеческих клеток, в то время как некоторые образцы эффективно препятствуют росту раковых клеток. Один из исследователей Александр Ермошин подчеркнул, что грибы в целом обладают рядом уникальных молекул, которые невозможно сейчас даже воссоздать в лабораторных условиях. Это также одна из особенностей грибов. Трутовые грибы активно произрастают на Урале Фото: CC BY 2.0/Shawn Taylor/Flickr На основе грибов фармацевтическая промышленность уже выпускает ряд препаратов, используемых в комплементарной терапии рака. Биолог Ирина Киселева выражает надежду, что в дальнейшем ученые смогут выявить отдельную молекулу или группу молекул, перспективных для использования в медицине. Особенно — в противораковой терапии. Белые грибы и шампиньоны в борьбе с онкологией Исследователи из португальских университетов Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору также выявили антираковые свойства у белых грибов и шампиньонов. Результаты их работы были опубликованы в издании Medical Sciences Forum. В рамках научной работы специалисты применили метод анионообменной хроматографии для анализа микроРНК, выделенных из предварительно собранных и высушенных белых грибов и шампиньонов. Этот метод позволяет разделять вещества и широко используется в фармацевтике для очистки лекарств и биологически активных соединений. МикроРНК белых грибов содержат уникальные части BEDA и ABIA, имеющие противораковые свойства Фото: Jimmie Veitch (jimmiev)/CC BY-SA 3.0 Сравнительный анализ показал, что микроРНК белых грибов содержат уникальные части BEDA и BEDB, а шампиньоны — ABIA, которые проявили способность подавлять жизнеспособность раковых клеток. Однако при высокой дозировке, в частности ABIA, наблюдается токсичность для нормальных клеток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ученые из УрФУ, а именно — сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии провели ряд исследований и обнаружили, что трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, способствуют подавлению раковых клеток. Исследование проводилось совместно с сотрудниками лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма из Университета Внутренней Монголии в Китае. URA.RU рассказывает подробнее о результатах научных трудов. Исследователи обнаружили новые полезные свойства трутовых грибов, растущих на деревьях. Выяснилось, что эти грибы обладают антиоксидантными свойствами и способны влиять на клеточные процессы, в том числе подавлять развитие раковых клеток. Трутовые грибы содержат терпеноиды и стероиды — соединения, известные своими многофункциональными свойствами и биологической активностью. Эти компоненты играют важную роль в жизни растений и животных, а также присутствуют в клеточных мембранах. Терпеноиды, как правило, синтезируются именно у растений. Грибы же, как выяснилось, синтезируют как растительные, так и животные соединения. Специалисты отметили, что в России издавна использовали трутовик скошенный или чагу как противоопухолевое и средство, укрепляющее иммунитет. Современная медицина подтвердила, что в чаге содержатся компоненты, замедляющие рост опухолей, — подчеркнула профессор. Грибы рейши (или ганодерма блестящая) также наиболее известны в традиционной и хорошо изучены в современной медицине Китая, Японии, Кореи, рассказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. Уральские трутовые грибы имеют ряд аналогичных свойств. В целом изучалась биологическая активность грибов и влияние их экстрактов. Исследования показали, что грибные экстракты безвредны для здоровых человеческих клеток, в то время как некоторые образцы эффективно препятствуют росту раковых клеток. Один из исследователей Александр Ермошин подчеркнул, что грибы в целом обладают рядом уникальных молекул, которые невозможно сейчас даже воссоздать в лабораторных условиях. Это также одна из особенностей грибов. На основе грибов фармацевтическая промышленность уже выпускает ряд препаратов, используемых в комплементарной терапии рака. Биолог Ирина Киселева выражает надежду, что в дальнейшем ученые смогут выявить отдельную молекулу или группу молекул, перспективных для использования в медицине. Особенно — в противораковой терапии. Исследователи из португальских университетов Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору также выявили антираковые свойства у белых грибов и шампиньонов. Результаты их работы были опубликованы в издании Medical Sciences Forum. В рамках научной работы специалисты применили метод анионообменной хроматографии для анализа микроРНК, выделенных из предварительно собранных и высушенных белых грибов и шампиньонов. Этот метод позволяет разделять вещества и широко используется в фармацевтике для очистки лекарств и биологически активных соединений. Сравнительный анализ показал, что микроРНК белых грибов содержат уникальные части BEDA и BEDB, а шампиньоны — ABIA, которые проявили способность подавлять жизнеспособность раковых клеток. Однако при высокой дозировке, в частности ABIA, наблюдается токсичность для нормальных клеток.