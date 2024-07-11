Беларусь обиделась на Россию за «шмурдяк» и решила отменить поставки вина

МЗВВ отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин

11 июля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о намерении прекратить поставки вина в Россию Фото: Размик Закарян © URA.RU Минский винодельческий завод решил прекратить поставки вина в Россию после того, как глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Однако представители Минского завода виноградных вин (МЗВВ) заявили, что решение принято из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на европейские виноматериалы. «Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. <…> Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили в МЗВВ, передает РБК. Также отмечается недостаточность производственных мощностей на белорусских предприятиях. Также в компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой, которой придерживаются в МЗВВ. Ранее Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Он также выразил обеспокоенность, что ввоз белорусского вина может стать препятствием для поддержки отечественного виноделия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минский винодельческий завод решил прекратить поставки вина в Россию после того, как глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Однако представители Минского завода виноградных вин (МЗВВ) заявили, что решение принято из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на европейские виноматериалы. «Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. <…> Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили в МЗВВ, передает РБК. Также отмечается недостаточность производственных мощностей на белорусских предприятиях. Также в компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой, которой придерживаются в МЗВВ. Ранее Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Он также выразил обеспокоенность, что ввоз белорусского вина может стать препятствием для поддержки отечественного виноделия.