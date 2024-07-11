11 июля 2024

Беларусь обиделась на Россию за «шмурдяк» и решила отменить поставки вина

МЗВВ отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, алкоголь, вино
Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о намерении прекратить поставки вина в Россию Фото:

Минский винодельческий завод решил прекратить поставки вина в Россию после того, как глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Однако представители Минского завода виноградных вин (МЗВВ) заявили, что решение принято из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на европейские виноматериалы.

«Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. <…> Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили в МЗВВ, передает РБК. Также отмечается недостаточность производственных мощностей на белорусских предприятиях.

Также в компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой, которой придерживаются в МЗВВ.

Ранее Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Он также выразил обеспокоенность, что ввоз белорусского вина может стать препятствием для поддержки отечественного виноделия.

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Минский винодельческий завод решил прекратить поставки вина в Россию после того, как глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Однако представители Минского завода виноградных вин (МЗВВ) заявили, что решение принято из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на европейские виноматериалы. «Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. <…> Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили в МЗВВ, передает РБК. Также отмечается недостаточность производственных мощностей на белорусских предприятиях. Также в компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой, которой придерживаются в МЗВВ. Ранее Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». Он также выразил обеспокоенность, что ввоз белорусского вина может стать препятствием для поддержки отечественного виноделия.
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